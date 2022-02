Il sito web GommaDiretto leader in Italia e in Europa decide di pubblicare il suo catalogo sul comparatore prezzi pneumatici TrovaPneumatici.it

GommaDiretto, il principale rivenditore di pneumatici su Internet in Europa, che offre ai clienti privati ​​e aziendali in 128 negozi online in 42 paesi una gamma senza precedenti di pneumatici per auto, pneumatici per moto, pneumatici per camion, pneumatici per autobus, pneumatici speciali, pneumatici per biciclette, ruote complete (pneumatici premontati sui cerchi), ricambi e accessori auto selezionati, olio motore e batterie ha intrapreso rapporti commerciali con il più innovativo e giovane comparatore di pneumatici in Italia. Da oggi GommaDiretto aderisce a TrovaPneumatici.it

Sulla piattaforma di GommaDiretto, i clienti ricevono un aiuto decisionale anche dal call center prima di poter scegliere il pneumatico giusto tra più di 100 marche e 25.000 modelli.

A seconda delle esigenze del cliente, le consegne vengono effettuate direttamente a domicilio, in una delle oltre 5.000 officine partner di assistenza in tutta Italia con cui Gomma Diretto collabora e che consentono la consegna degli pneumatici direttamente al loro indirizzo per l’installazione sul veicolo del cliente, o ad un altro indirizzo di consegna desiderato.

Prezzi bassi, una vasta scelta e la massima qualità hanno già convinto oltre 1 milione di clienti soddisfatti in tutto Italia.

Approfitta di questo, da oggi potrai comparare l’offerta di GommaDiretto sul portale di TrovaPneumatici.it Puoi caricare l’app di Trova Pneumatici sullo store Apple e Adroid, navigare in anonimo o ancora meglio registrarti al fine di ricevere anche i codici sconto TrovaPneumatici.

Oltre GommaDiretto, tanti altri siti di pneumatici affidabili.

Puoi ordinare online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comparare le offerte di GommaDiretto con quelle di 123Gomme, di WebPneumatici, di Gomme Auto e tanti altri ancora.

I prezzi degli pneumatici sono comprensivi di IVA + spese di spedizione. Troverai i centri montaggio convenzionati e la certezza di acquistare solo dai siti più affidabili di pneumatici. Infatti non tutti i siti di pneumatici possono aderire a TrovaPneumatici. Questo comparatore prezzi di gomme ha una policy aziendale molto stringente al fine di garantire ai consumatori sicurezza e affidabilità.