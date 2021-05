Gomorra 5 Quando Andrà In Onda: Piccolo ‘spoiler’ Di Marco D’Amore

Quando andrà in onda Gomorra 5? Arriva un piccolo spoiler proprio da uno dei protagonisti: Marco D’Amore. Ecco cosa ha detto

Una piccola diretta Facebook da parte di Salvio Esposito e Marco D’Amore, durata un minuto, non di più, in cui spiegano quello che è stato il loro percorso in quest’ultima stagione di Gomorra. Perché, sì, ricordiamolo: questa sarà l’ultima. Dopo gli episodi che andranno in onda a breve, non ne vedremo più.

Non ne vedremo più, chiaro, ma almeno ci resta una serie che ha ancora da dare molto al suo pubblico. L’attesa è lunga ed anche snervante, per il pubblico ma anche per gli attori, il cast e tutti quelli che hanno preso parte al progetto. E’ quello che spiega Marco D’Amore in questo piccolo video postato sulla pagina Facebook ufficiale di Salvio Esposito.

LEGGI ANCHE: Salvatore Esposito, annuncio a sorpresa su Gomorra: fan tristiGomorra 5 quando andrà in onda?Salvio Esposito alias Genny Savastano in Gomorra ha voluto regalare una piccola chicca sulla prossima stagione di Gomorra. La numero 5, che si è detto già sia la finale. Così, ecco che Marco D’Amore ci dà qualche indizio su quando andrà in onda la prossima serie che tutti aspettano con ansia: “Penso alla trepidante attesa che il pubblico veda quello che siamo stati capaci di fare. Sapere che mancano più o meno 4 mesi e qualcosina all’uscita di Gomorra mi fa rosicare perché vorrei farglielo vedere ora”.

Gomorra 5, quando andrà in onda?Queste le parole di Marco D’Amore, alias Ciro l’immortale. Dobbiamo riportare, tuttavia, che mentre Marco diceva la sua sulla durata dell’attesa, Salvio ha cercato di non far uscire ‘spoiler’ dalle sue parole. Marco afferma, facendo un piccolo calcolo: “tra 4 mesi e qualcosina…”, e Salvio interviene: “Qualcosa in più, ma non facciamo spoiler”.

Beh, insomma, forse non abbiamo la data precisa. Non sappiamo con estrema esattezza quando andrà in onda questa attesissima serie, ma questo spoiler ci ha caricati un bel po’. Sapere che mancano pochi mesi alla messa in scena della serie è veramente entusiasmante. Noi non vediamo l’ora, e voi?