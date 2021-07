gomorra-5,-ufficiale:-ecco-la-data-d’inizio-dell’ultima-stagione

E’ ormai tutto pronto per il ritorno della serie tv più attesa, amata e discussa d’Italia: Gomorra 5 è in arrivo, ed i fan non stanno più nella pelle.

uno dei cast di Gomorra (Getty Images)

La quinta ed ultima stagione andrà in onda a partire da Novembre su Sky Uno e Now Tv. Dieci episodi, di cui la rete sta trasmettendo alcuni tesser per accrescere la curiosità e l’attesa, già spasmodica, per la trasmissione.

Torneranno i grandi protagonisti della serie che racconta le brutali e drammatiche vicende della malavita campana.

Ciro Di Marzio, detto L’Immortale, interpretato magistralmente dall’attore casertano Marco D’Amore. Creduto morto, è tornato clamorosamente in scena nel film L’Immortale, in cui si è scoperto che si era trasferito in Lettonia.

Gennaro “Genny” Savastano, alias Salvatore Esposito, che abbiamo lasciato asserragliato in un bunker alla fine della quarta stagione, e gli altri volti della serie.

Gomorra, ogni episodio un’emozione

Tra di essi Enzo Sangue Blu, interpretato da Arturo Muselli, e Azzurra Avitabile, moglie di Genny, la brava Ivana Lotito.

La stagione si articolerà in dieci puntate. Le prime cinque e la nona avranno la regia di Marco D’Amore, nell’inedita veste di attore-regista, mentre gli episodi 6,7,8 e 10 saranno firmati Claudio Cupellini, da sempre presente sul set.

Ciro Di Marzio (Getty Images)

VEDI ANCHE—> Cristiano Ronaldo, dopo gli Euro 20 si consola così

Le puntate sono state girate tra Napoli, Roma e la Lettonia. La sceneggiatura porta la firma di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che hanno anche firmato il soggetto insieme a Roberto Saviano.

La trama delle puntate è ancora top secret, ma sembra che si possa ragionevolmente ipotizzare qualcosa. In una Napoli devastata dallo scontro tra Patrizia ed i Levante, Genny si è rifugiato in un bunker senza Azzurra e Pietrino, che ha dovuto lasciare per proteggerli.

VEDI ANCHE—> Milly Carlucci, che colpo a Ballando: arriva l’artista inaspettato nel cast

La guerra è in arrivo ed il suo unico alleato è il misterioso boss di Ponticelli, ‘O Maestrale. Ma il ritorno di Ciro cambierà tutto.