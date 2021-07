gomorra,-ecco-il-primo-teaser-dell’ultima-stagione

Negli episodi conclusivi della serie originale Sky Genny e Ciro si riuniscono a sorpresa per affrontare la battaglia definitiva che deciderà gli equilibri criminali della città. Da novembre

“I morti tornavano e mi trascinavano con loro sotto terra”. L’incubo di Genny Savastano (Salvatore Esposito) sta per diventare una realtà che sconvolgerà i suoi piani e la sua esistenza. È la premessa del primo teaser della quinta stagione di Gomorra, l’ultimo ciclo di episodi che porterà a conclusione le vicende della serie originale Sky tratta dal libro di Roberto Saviano. Al termine delle precedenti puntate avevamo lasciato Genny braccato dalla polizia, ma ora dovrà anche fare i conti con una nuova rivelazione, come sanno gli spettatori del film spin-off L’immortale: Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) è sopravvissuto all’agguato di cui era stato vittima alla fine della terza stagione, è ancora vivo e si trova in Lettonia.

Al centro dei nuovi episodi c’è nuovamente lo scontro tra i Levante e Patrizia, che ha lasciato Napoli in macerie costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità, a separarsi da Azzurra e Pietrino e a tornare in campo. In vista dell’imminente guerra che rivoluzionerà per sempre gli equilibri criminali della città, il suo unico alleato è ’O Maestrale, misterioso boss di Ponticelli. Ma, appunto, la scoperta che Ciro è ancora vivo cambierà di nuovo le carte in tavola: “Se un amico ti tradisce è sempre un amico?”, è costretto a chiedersi.

D’Amore torna anche in veste di regista, dirigendo dal primo al quinto episodio e anche il nono, mentre agli altri ci pensa Claudio Cupellini; entrambi figurano come supervisori artistici. La sceneggiatura è di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli con Gianluca Leoncini e Valerio Cilio. La quinta stagione di Gomorra debutta su Sky e Now il prossimo novembre, chiudendo l’avventura di una delle serie italiane di maggior successo in tutto il mondo.