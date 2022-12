Gonne di strass per Capodanno: le più belle di Zara a prezzi già scontati. Sono il trend dell’anno

L’inverno 2022/2023 è perfetto per brillare. Le gonne di strass stanno imperversando e sono ovunque. Perfette per le feste e non solo. Le migliori passerelle le hanno rese casual e alla portata di tutte. Se pensate che per indossare gli strass dovete andare per forza in discoteca state sbagliando di grosso. Le amanti della moda e dello sbrilluccichio potranno utilizzare questo indumento anche per una passeggiata in città. Basta guardare i marchi più famosi. Prada ha scelto di abbinare la sua gonna con paillettes a una semplice canotta bianca insieme a un gilet a maglia.

Ma anche Celine ha sfoggiato la sua gonna argentata in paillettes con un outfit decisamente da strada. Ad accompagnare l’indumento, una giacca sportiva color cachi e militare con cappuccio. Infine c’è Miu Miu che ha creato una gonna ricoperta di cristalli luminosi. L’ha poi abbinata con ballerine e calzettoni, altro che discoteca. Insomma, le gonne luminose sono diventate a tutti gli effetti un articolo da poter indossare tutti i giorni, senza paura. Questo è l’anno dei colori accesi, delle paillettes, delle calze colorate, del rosa shocking che sta dominando il mondo intero.

Per essere alla moda quindi dovete assolutamente includere nell’armadio una di queste bellissime gonne. Ce ne sono di tutti i tipi, stili, lunghezze, colori. C’è chi utilizza le paillettes, chi gli strass, chi i brillantini. Chi incastona pietre o cristalli. Ne abbiamo in versione più costosa ma anche in quella più economica. Marchi come Zara non smettono mai di venirci incontro e di proporci una versione low cost ma di buona qualità della moda del momento. Qui di seguito vi elencheremo le gonne con gli strass che vi faranno innamorare e che sono ancora disponibili per voi.

Rixo

Longuette in tulle con paillettes.

Costo: 350 €

Zara

Gonna in tulle con ricami.

Costo: 59,95 €

Des Phemmes

Gonna in georgette con macro paillettes.

Costo: 573 €

Na-Kd

Gonna con frange di paillettes.

Costo: 57,90 €

P.a.r.o.s.h.

Gonna ricoperta di paillettes.

Costo: 359 €



Prada

Longuette in tulle con strass.

Costo: 3.200 €



Liu-Jo Jeans

Gonna di paillettes multicolor.

Costo: 175 € 122,50 €

STELLA BORTOLI

Art Dealer

Gonna Julia con spacco.

Costo: 330 €

The Attico

Longuette con paillettes.

Costo: 4.706 €



Ermanno Scervino

Gonna con paillettes sfumate e dettagli in pizzo.

Costo: 1.454 €

Pinko

Gonna con paillettes rettangolari.

Costo: 450 €

Essentiel Antwerp

Gonna con paillettes a specchio.

Costo: 295 €

Rotate

Gonna a portafoglio con trasparenza.

Costo: 303 €

Gestuz

Longuette con spacco.

Costo: 179,99 € 125,99 €

Weekeaday

Gonna a rete con micro paillettes.

Costo: 80 €

Gonne di strass per Capodanno: le più belle di Zara a prezzi già scontati. Sono il trend dell'anno

