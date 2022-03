goodyear-diventa-official-title-sponsor-di-fia-european-truck-racing-championship

Goodyear, marchio da sempre legato al mondo del motorsport, dal 2022 rafforza la sua partnership nel FIA European Truck Racing Championship diventando il title sponsor della competizione. Da quest’anno, il campionato sarà ufficialmente conosciuto come Goodyear FIA European Truck Racing Championship – o Goodyear FIA ETRC.

Il Goodyear FIA European Truck Racing Championship rappresenta la massima competizione di corse per camion. È un contesto unico per i produttori di veicoli e pneumatici – in cui dare prova delle prestazioni e della resistenza dei mezzi e delle loro componenti, introducendo tecnologie all’avanguardia per mostrare lo sviluppo del settore verso un futuro sostenibile.

Sono otto le tappe che compongono il calendario del 2022, in cui i team visiteranno alcuni dei più importanti circuiti europei – dando la possibilità ad appassionati e addetti ai lavori di constatare la tecnologia e le massime prestazioni dei pneumatici Goodyear.

Nel 2021, la FIA ETRC ha continuato la sua transizione verso un futuro più green grazie all’introduzione del biodiesel HVO rinnovabile al 100%, diventando il primo campionato FIA a gareggiare con carburante sostenibile. Grazie all’esperienza di Goodyear in termini di efficienza nei consumi di carburante e di sviluppo di una gamma di prodotti stradali a basse emissioni, Goodyear lavorerà a stretto contatto con ETRA (European Truck Racing Association) per

introdurre nuove tecnologie negli anni a venire.

Inoltre, Goodyear continuerà lo sviluppo di pneumatici prestazionali, implementando anche l’esperienza nella realizzazione di prodotti che offrono prestazioni eccezionali in diverse condizioni metereologiche, pur rimanendo resistenti e garantendo grande durata – grazie alle tecnologie della robusta carcassa. Quest’attitudine prestazionale e tecnologica di Goodyear è certificata anche dalle soluzioni telematiche di monitoraggio dei pneumatici, che rappresentano un altro supporto fondamentale nelle gare FIA ETRC – come lo sono per ridurre al minimo i tempi di fermo nelle operazioni di trasporto quotidiane.

Maciej Szymanski, direttore marketing Goodyear Commercial, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di rafforzare il nostro impegno nell’European Truck Racing Championship diventando il title sponsor ufficiale. Questa partnership rinforza il nostro legame con il mondo del motorsport: siamo il brand di pneumatici di maggior successo nella storia della Formula 1 e fornitore ufficiale di pneumatici di alcuni dei più importanti campionati nel mondo, tra cui il World Endurance Championship (WEC) e la Nascar. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con la European Truck Racing Association per le sfide del futuro, tra cui quella di contribuire a rendere il campionato più sostenibile. Scendere in pista per sostenere i piloti dei team ETCR verso la vittoria finale è il banco di prova definitivo che ci permette di testare i nostri prodotti ai massimi livelli e ottenere informazioni e feedback aggiuntivi su aspetti chiave come la gestione della temperatura e la resistenza al rotolamento. Vogliamo continuare il nostro percorso di innovazione per essere un supporto sia per i team sia per le flotte che ci scelgono nelle loro operazioni quotidiane e continueremo nella nostra mission, cercando materiali sempre più sostenibili e progettando sistemi sempre più efficienti di gestione e controllo dei pneumatici”.

Georg Fuchs, amministratore delegato di ETRA, ha dichiarato: “Il FIA ETRC ha l’obiettivo di essere sempre all’avanguardia nell’implementazione di tecnologie sostenibili nel settore dei trasporti e allo stesso tempo di rendere le corse di camion una competizione che supporti la ricerca e sviluppo dei produttori. Sia Goodyear sia il FIA ETRC condividono gli stessi obiettivi. Siamo entusiasti di intensificare il nostro impegno e di avere Goodyear come partner nel nostro viaggio verso un futuro più sostenibile delle corse dei camion”.

Goodyear è partner ufficiale anche di altri campionati che introdurranno il biocarburante: il FIA World Endurance Championship (compresa la famosa 24 Ore di Le Mans) e l’European Le Mans Series. Inoltre, Goodyear è partner fondatore della FIA ETCR – eTouring Car World Cup – una competizione completamente elettrica, dove ogni squadra utilizza una versione personalizzata di Goodyear Eagle F1 SuperSport, sviluppata appositamente per i veicoli elettrici.

The post Goodyear diventa official title sponsor di FIA European Truck Racing Championship appeared first on Pneusnews.it.