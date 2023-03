gordon-moore,-cofundador-da-intel-e-‘profeta’-da-tecnologia,-morre-aos-94-anos

Além de fundar empresas de sucesso no ramo da tecnologia, Moore fez previsão que se tornou ‘lei’ e estimulou revolução dos computadores pessoais e smartphones. Gordon Moore é criador da Lei de Moore e participou da fundação da Intel na década de 1960

Intel Corporation

Gordon Moore, cofundador da Intel, morreu aos 94 anos, nesta sexta-feira (24), informou a empresa. Ele estava em sua casa no Havaí, rodeado pela família.

Moore e Robert Noyce fundaram a Intel em julho de 1968. Ele foi vice-presidente executivo até 1975, quando se tornou presidente. Em 1997, Moore tornou-se presidente emérito, deixando o cargo em 2006.

Durante sua vida, ele também se dedicou a projetos de conservação ambiental e ciência. Junto com sua esposa ele fundou a Gordon and Betty Moore Foundation, que doou mais de US$ 5,1 bilhões para causas beneficentes desde sua fundação em 2000.

“Aqueles de nós que conheceram e trabalharam com Gordon serão para sempre inspirados por sua sabedoria, humildade e generosidade”, disse o presidente da fundação, Harvey Fineberg.

Além do papel de Moore na fundação de duas das empresas pioneiras de tecnologia do mundo, ele previu em 1965 que o número de transistores em um circuito integrado dobraria a cada ano – uma previsão que veio a ser conhecida como Lei de Moore.

A previsão de Moore foi feita três anos da criação da Intel e foi responsável por estimular pesquisas para a criação e melhoramento de chips de memória e processadores.

O investimento em pesquisas seguindo a Lei de Moore acabou levando a uma revolução na tecnologia. A criação do microprocessador da Intel, por exemplo, abriu portas para a evolução dos computadores pessoais (PCs) e estimulou a criação de outras tecnologias, como os smartphones.

Segundo a Intel, a Lei de Moore continua sendo aplicada até os dias de hoje.

Gordon Moore teve papel importante no desenvolvimento da tecnologia contemporânea

