gossip-francesco-totti-e-noemi-bocchi:-quando-potrebbero-venire-allo-scoperto

Noemi Bocchi e l’ex calciatore: la loro storia verrà ufficializzata quando lui siglerà l’accordo di divorzio?

Francesco Totti ed Ilary Blasi continuano ad essere al centro del gossip. Difatti non c’è un solo giorno in cui non esca un nuovo rumor sui due ex coniugi, che circa un mese fa hanno ufficializzato la loro separazione. In base alle indiscrezioni pare che l’ex calciatore della As Roma stia frequentando un’altra donna, che sarebbe tra l’altro la causa che l’avrebbe portato a separarsi dall’ex moglie. In tanti si sono però chiesti quando Totti e la Bocchi ufficializzeranno la loro storia d’amore. In base alle indiscrezioni raccolte dal magazine Nuovo sembra che la loro uscita allo scoperto sarebbe prevista una volta che lui siglerà l’accordo di divorzio con la popolare conduttrice: “L’uscita allo scoperto è prevista una volta siglato l’accordo di divorzio…” Sarà vero? Chissà, intanto sempre sul divorzio pare che la negoziazione dovrebbe risolversi in un mese e mezzo circa (la trattativa dovrebbe ripartire a settembre).

Francesco Totti e la sua presunta nuova fiamma: ecco dove si incontrerebbero in gran segreto

Si segnala che però al momento nessun fotografo è riuscito a sorprendere insieme l’ex marito di Ilary Blasi e Noemi Bocchi, anche se pare che si sitano frequentando assiduamente. In base alle voci di corridoio raccolte dal settimanale di gossip Nuovo pare che i due si starebbero incontrando in gran segreto a Sabaudia su uno yacht lontanissimi da occhi indiscreti:

“Gli incontri di Totti e Noemi avverrebbero su uno yacht, al largo, dove lei è stata vista salire a rimanere per diverse ore…”

Insomma la vita privata dell’ex calciatore continua ad essere sotto i riflettori del gossip.

Ilary Blasi pronta ad acquistare un appartamento a Milano? L’ultima indiscrezione

Il magazine Nuovo ha poi rivelato di essere venuto a conoscenza che l’ex moglie di Francesco Totti pare stia pensando seriamente di acquistare un appartamento a Milano per allontanarsi il più possibile da Roma, dove il gossip sul divorzio dall’ex marito terrà banco ancora per tanto tempo: “Lei avrebbe l’idea di comprare un appartamento a Milano e di trascorrere più tempo nel capoluogo lombardo…” Intanto quest’ultima al momento si trova sulle Dolomiti per riflettere sul suo presente e soprattutto sul suo futuro.

