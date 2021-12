gossip:-le-notizie-del-12-dicembre-2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 12 dicembre 2021

Armando Incarnato, in una lunga intervista ad ‘Uomini e Donne Magazine’, ha confessato, per la prima volta, come vive il clima natalizio da quando non ha accanto a sé tutta la propria famiglia:

Il giorno di Natale è per me insopportabile. Non so cosa mettere sotto l’albero. Cerco di vederlo come un giorno qualunque. Sogno di scartare i regali con mia figlia.

Martina Viali interessata davvero a Matteo Ranieri? Il gossip

Martina Viali, corteggiatrice di Matteo Ranieri, ha svelato, per la prima volta, alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, cosa l’ha colpita del neo tronista:

In realtà ciò che mi ha colpito da subito di Matteo è stato proprio l’amore per i suoi cani, perché anche io sono persa del mio. È la mia vita. Da quando è dentro casa ha sconvolto la vita di tutta la mia famiglia […] Tra me e lui si è creato un gioco che ha stuzzicato entrambi, complice l’attrazione fisica. Come ho spiegato anche a Matteo, non mi piacciono i ragazzi timidi ed è una delle caratteristiche che lui aveva ammesso di avere. In realtà, parlandoci, mi sono trovata molto bene

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: amicizia finita per sempre?

Rosalinda Cannavò ha spiegato, nelle scorse ore, i motivi di una nuova rottura con Dayane Mello. La modella brasiliana non avrebbe gradito le parole spesa dalla sua ex amica durante la partecipazione al reality ‘La Fazenda’ ed i presunti tentativi di stupro da parte di un concorrente: