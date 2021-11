gossip:-le-notizie-del-15-novembre-2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 15 novembre 2021

Costabile Albore, ex corteggiatore di Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne‘, intervistato dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha spiegato, per la prima volta, i motivi che l’hanno spinto ad interrompere la frequentazione con la dama torinese:

La fiducia si costruisce con la conoscenza, stando insieme: per questo avrei avuto molto piacere a trascorrere con Gemma qualche giorno o addirittura una vacanza di una decina di giorni con me a Sharm […] Tutte le volte che tentavo di pianificare o programmare un’attività, lei mi rimproverava dicendo di essere stata sempre una donna che vive sul filo delle emozioni del momento. Io però avrei voluto porre le basi progettuali per il futuro, quanto meno a medio termine, visto che alla nostra età non abbiamo tempo da perdere.

William, il fratello di Andrea Nicole Conte di ‘Uomini e Donne’, ha rivelato, alla rivista ufficiale della trasmissione di Canale 5, come ha reagito al percorso di transizione della sorella:

Nel periodo di transizione sono stato praticamente tenuto all’oscuro di tutto, sia dai miei genitori che da Andrea. La paura della mia reazione da parte di Andrea e la vergogna da parte dei miei ha fatto sì che scoprissi tutta la verità quasi a metà del percorso. Sono certo che una volta che Andrea ha sentito il mio totale appoggio per la sua scelta, la strada per lei sia stata un po’ meno ripida. Scoperta la sua volontà, parlato con i medici che l’avevano in cura e compreso il percorso che stava intraprendendo fosse un reale bisogno fisico, le sono stato accanto e continuo ad esserci ogni giorno per lei.

Protagonista di una lunga intervista con il fidanzato Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi, ospite di ‘Verissimo’, è tornato a parlare della fine dell’amicizia con Francesco Oppini dopo la fine del ‘Grande Fratello Vip’:

Rimane un bellissimo ricordo, rimane una bellissima pagina di un’esperienza che mi ha segnato, cioè Il Grande Fratello. Non rinnego nulla di quello che siamo stati io e Francesco. Purtroppo ad oggi non c’è più un rapporto. Sicuramente non c’è astio, non c’è rancore, ma non c’è neanche una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate. Ho visto mamma Alba, perché abbiamo vissuto nello stesso albergo a Roma a settembre, ci siamo parlati.

Sicuramente è una chiamata che prima o poi farò. Con Franci ci sono stati tre mesi molto intensi di convivenza, perché siamo stati entrambi sotto lo stesso tetto. Poi, purtroppo, si sono un po’ congelati i rapporti. Però non rinnego il bene che gli ho voluto e che ancora gli voglio, perché poi l’affetto di una persona non svanisce. Magari i rapporti si congelano, però c’è sempre quel pensiero, quel sorriso quando magari ti ritorna in mente un ricordo, o sui social rivedi un video della casa. Però no, oggi non ci parliamo.