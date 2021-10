gossip:-le-notizie-del-16-ottobre-2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 16 ottobre 2021

Gabriele Parpiglia, nella rubrica ‘Chicche di Parpiglia’ all’interno dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, si è lasciato andare ad un’importante bomba che riguarda uno dei ‘triangoli’ più bollenti degli ultimi tempi ovvero quello formato da Ignazio Moser, Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne‘ e il fidanzato della sorella di Belen hanno fatto pace dopo tanti anni di silenzio:

Nelle scorse ore, Joele Milan, cacciato da ‘Uomini e Donne’ per il dubbio di aver sentito, sui social, una corteggiatrice all’insaputa della redazione, ha voluto fornire il proprio punto di vista sulla vicenda a poche ore dalla messa in onda della puntata:

La mia è stata una battuta fuori luogo, ma non mi sarei mai sognato di fare sul serio e di vederla di nascosto fuori dal programma. Io ero consapevole che il mio microfono fosse acceso. Ci sono state situazioni analoghe. Mi è dispiaciuto tanto per quello che è successo e cioè che solo per gli ascolti una persona venga messa in difficoltà, non è stata una mia scelta essere stato messo lì. Con questo chiudo.

Clarissa Selassié, nelle scorse ore, ha manifestato l’intenzione di diventare una concorrente singola del ‘Grande Fratello Vip 6’ perché non condivide lo stesso pensiero delle sorelle Lulù e Jessica su Soleil Sorge:

A me non piace proprio. Ha quasi dieci anni più di me e potrebbe pensare che è la mia prima esperienza in tv. Invece non le frega niente e mi tratta in maniera pessima. Poi non chiede nemmeno scusa quando sbaglia. Mi sono anche venuti degli attacchi di panico. Con lei purtroppo non si può parlare è come farlo con un muro tanto. Io e Lulù la pensiamo in maniera diversa, spero il prima possibile che ci dividano. Io e le mie sorelle non ci troviamo sulle nomination, soprattutto con Lulù. Che poi Soleil va a chiedere scusa a Jessica e a me no? Mi dispiace ma così non mi piace e non sono del pensiero delle mie sorelle.