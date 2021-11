gossip:-le-notizie-dell’1-novembre-2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 1 novembre 2021

Nelle scorse ore, lo staff, che gestisce i social di Dayane Mello, ha pubblicato un lungo messaggio di sostegno nei confronti della modella brasiliana, impegnata nelle registrazione del reality ‘A Fazenda’. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘ sarebbe stata vittima di bullismo:

Noi del Team Dayane Mello ripudiamo ciò è stato praticato da altri partecipanti. Perché, come abbiamo potuto seguire negli ultimi giorni, alcune persone si sono rivolte a Dayane con un tono peggiorativo, attaccando la sua dignità. Il bullismo è un fenomeno sociale e, come evidenziato ieri, Dayane ha iniziato a rendersi conto. Il Bullismo, non è uno scherzo, non è intrattenimento. Il bullismo è un crimine.

L’avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge ha spinto Delia Duran ha scrivere un lungo post su Instagram. L’influencer, infatti, è delusa dal comportamento del marito tenuto nel loft di Cinecittà con alcune donne:

Amore mio, sei entrato nella casa con la voglia di mostrare la persona che sei e l’hai fatto. Con i tuoi punti di forza, le tue debolezze, i tuoi hobby e la tua voglia di far sorridere… Ti hanno fatto apprezzare da tutti. Hai parlato di me, di noi, mille volte facendo sapere a tutta l’Italia quanto ci amiamo e che tipo di persona sono. Felice e orgogliosa del mio uomo che confessava la nostra vita privata davanti a milioni di italiani. So con estrema certezza che il GF è per te un gioco, un’esperienza di vita. E proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. Ma quello che accade nella Casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco.

Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile. Proprio qualche settimana fa, durante un’intervista, go detto che tra te e Soleil c’era solo una spontanea e sincera amicizia, così come con Davide… E l’ho detto perché so che persona sei, come ti comporti con i tuoi veri amici. Ma da quella volta tutto sta cambiando. È vero che siamo esseri umani, Alex, e possiamo sbagliare ma questo non significa perseverare.

Ci siamo promessi amore davanti a Dio e sai quanto questo significhi per me, per noi. Do peso alle mie promesse, così come ti ho dato fiducia nel momento in cui abbiamo deciso che saresti entrato nella Casa. Sinceramente non avrei mai immaginato e voluto dover arrivare a scriverti tutto questo, ma il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare. Se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme per tutta la vita, accompagnati dall’amore che proviamo l’una per l’altro, torna a essere l’Alex che tutti noi conosciamo.