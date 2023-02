Governador anuncia licitação para construir aeroporto no Jalapão

Aeroporto será construído em São Felix do Tocantins. A obra está estimada em R$ 30 milhões e não há um prazo de quando as obras vão começar. Concepção artística do aeródromo de São Félix

Governo do Tocantins/Divulgação

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) autorizou nesta semana a licitação para construir um aeroporto em São Felix do Tocantins, na região do Jalapão. Não há um prazo de quando as obras vão começar.

A construção de um aeroporto na cidade é uma promessa antiga que vem desde 2011 e chegou a ter um contrato de empréstimo assinado pelo governo. O Jalapão é a principal região turística do estado, mas ainda tem o acesso dificultado pela falta de infraestrutura. Por causa disso, os turistas primeiro têm que desembarcar em Palmas e seguir para a região em carros traçados.

A licitação deverá ser feita pela Secretaria de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Seinf). A obra está estimada em R$ 30 milhões. O anúncio foi feito pelo governador nas redes sociais, durante uma visita à cidade neste domingo (5).

Dunas do Jalapão

Ascom Adetuc/Governo do Tocantins

“Estamos visitando, em São Félix, o local escolhido para ser o aeroporto desta região do Jalapão. Em Mateiros haverá também um aeroporto, mas esta região de São Félix é ideal para a obra. Tem tamanho, comprimento e um solo bom para a construção do empreendimento, que vai alavancar a indústria do turismo no Jalapão”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

Segundo o governo, R$ 10 milhões foram destinados para a obra por emenda parlamentar do deputado federal Carlos Gaguim (União). Os outros R$ 20 milhões serão contrapartida do tesouro estadual.

Polêmicas

Antes mesmo de ser licitada a obra do aeroporto de São Félix vem sendo motivo de polêmica nos últimos anos. Em 2021 o governo anunciou que pretendia instalar o aeroporto no local e até divulgou imagens do projeto mesmo sem ter autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A autorização do órgão é necessária para construção de qualquer aeródromo. Na época o governo afirmou que ainda iria da entrada no pedido. O g1 questionou a Anac, nesta segunda-feira (6), se a solicitação para construir o aeroporto foi feita pelo governo.

Ainda em 2021, uma investigação da Polícia Federal apontou que o então governador Mauro Carlesse (Agir) – afastado do governo por suspeita de corrupção, supostamente teria usado uma empresa para comprar uma fazenda na região do Jalapão.

No dia seguinte à compra o então governador assinou o repasse de recursos públicos para construção do aeroporto no Jalapão.

Vittorio Ferla