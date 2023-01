Informação foi divulgada neste domingo (22) após reunião realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, no sábado (21). Governador da Bahia afirma que Estado vai pagar piso nacional dos professores

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, garantiu que o Estado vai pagar o piso nacional dos professores, definido pelo Governo Federal em R$ 4.420,55. A informação foi divulgada neste domingo (22) após reunião realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, no sábado (21).

A lei do piso estabelece para 2023 uma correção de 14,95% em relação ao piso anterior. O g1 tentou contato com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado da Bahia (APLB), mas não recebeu respostas até a última atualização desta reportagem.

“Estávamos aguardando a definição do governo federal em relação ao percentual do reajuste e agora estamos nos debruçando sobre o cenário macroeconômico que, os especialistas dizem, será de crise, para garantir o pagamento do piso, conhecendo o impacto no orçamento estadual”, afirmou o governador após a reunião.

Participaram do encontro, as secretarias estaduais da Educação (SEC); da Administração (SAEB); da Fazenda (SEFAZ); do Planejamento (Seplan), além da Casa Civil e da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Segundo o governo, os estudos inicialmente tratarão sobre a previsão orçamentária de 2023, análise das receitas e por fim viabilizar as condições para o atendimento do percentual estabelecido.

“Estamos na fase inicial. Vamos dialogar com a categoria assim que a equipe econômica tiver os números. Vamos cumprir nosso compromisso, que é inclusive um compromisso de campanha e alinhado com o governo Lula”, pontou Jerônimo.

De acordo com o governo, em 2022, a categoria teve um ganho real de 33,24%. A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que mais de 33 mil coordenadores pedagógicos e professores, entre concursados e contratados por meio do REDA, foram remunerados com valor superior ao piso nacional do magistério.

O salário base referente à carga de 40 horas semanais foi de R$ 3.850. Sobre este valor, são acrescidos ainda 31,18% referentes à regência de classe, ou seja, a remuneração de um professor em início de carreira na rede estadual de ensino, em 2022, já começa com o valor de R$ 5.054,43.

