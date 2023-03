Governador da Flórida, de olho nas eleições presidenciais, quer proibir aulas de orientação sexual em todo currículo escolar do estado

Já há uma lei que proíbe aulas de orientação sexual para os alunos mais jovens, mas, agora, Ron DeSantis quer vetar o tema até o fim do Ensino Médio. Lei que proíbe discussão de gênero em escolas entra em vigor na Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis, do Partido Republicano, vai proibir as aulas de educação sexual e de gênero em todo o currículo escolar.

Já faz um ano que os professores de alunos do jardim da infância até a 3ª série do Ensino Fundamental do estado da Flórida não podem falar sobre esses temas em sala de aula.

Agora, DeSantis quer proibir aulas de orientação sexual também para alunos da 4ª série do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio do estado.

A lei foi apelidada de “não diga gay”.

Manifestantes protestam contra lei que limita o ensino de temas LGBTQIA+ nas escolas da Flórida em 22 de março de 2022

Ringo Chiu/Ringo Chiu/Reuters

Entenda a tramitação

Essa expansão da lei “não diga gay” para todo o currículo escolar não precisa de aprovação da assembleia legislativa da Flórida, apenas do Conselho Estadual de Educação, cujo líder foi nomeado por DeSantis.

As escolas vão continuar a ensinar a reprodução, mas os alunos podem optar por não frequentar essas aulas específicas.

Manifestantes protestam contra lei que limita o ensino de temas LGBTQIA+ nas escolas da Flórida em 3 de março de 2022

Octavio Jones/Reuters

Reações à lei

No ano passado, a lei foi muito discutida nos EUA. Os críticos afirmaram que a regra marginaliza as pessoas LGBTQIA+.

DeSantis e outros republicanos disseram que a medida é razoável —eles afirmam que são os pais, e não os professores, que devem abordar assuntos de orientação sexual e identidade de gênero com seus filhos.

Os críticos da lei dizem que a forma como a lei foi redigida é excessivamente ampla e sujeita a interpretações. Consequentemente, os professores podem optar por evitar totalmente as disciplinas por medo de serem processados, dizem eles.

Disputa com a Disney

A lei também deu início a uma disputa entre o estado da Flórida e a Disney. A empresa é uma das maiores empregadoras e doadoras políticos do estado. A Disney se opôs publicamente à lei e disse que estava suspendendo as doações políticas no estado.

Disney pode perder isenções fiscais após crise com o estado da Flórida sobre temática LGBTQIA+

A pedido do governador, o Legislativo, dominado pelos republicanos, votou pela dissolução de um distrito autônomo controlado pelo Walt Disney World sobre suas propriedades na Flórida e, por fim, deu a DeSantis o controle do conselho. A medida foi interpretada como uma punição para a empresa que se opôs à lei. O conselho supervisiona os serviços municipais nas propriedades dos parques temáticos da Disney e foi fundamental na decisão da empresa de construir perto de Orlando na década de 1960.

