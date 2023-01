A apresentação do trabalho realizado no período aconteceu durante coletiva a jornalistas. Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, faz balanço dos primeiros 30 dias de gestão

Após 30 dias de mandato, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), reuniu a imprensa e o secretariado para fazer um balanço do trabalho prestado durante esse período. Emprego, turismo, juventude, funcionalismo público e saúde foram os principais temas abordados.

Confira as pressas do governador de SE acompanhadas pelo g1

Ele deu início à coletiva falando sobre o apoio que buscou junto ao presidente Lula, por investimentos para obras estruturantes que favorecem o turismo. “O Canal de Xingó é prioridade da minha gestão”, disse, acrescentando outras obras voltadas ao setor, como a Ponte Neópolis-Penedo e a duplicação da BR-101.

No quesito saúde, o governador destacou a meta de mitigar as cirurgias de pequeno e médio porte. E, sobre funcionalismo público, lembrou da antecipação do décimo terceiro no mês de aniversário e a abertura de concurso público.

O governador Fábio Mitidieri disse que garantir a inclusão no mercado de trabalho é um desafio necessário de enfrentar e destacou projetos de curto e médio prazo para área, além da importância da qualificação de mão-de- obra .

pappa2200