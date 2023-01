Governador de SP anuncia construção de 574 unidades habitacionais e entrega títulos de regularização fundiária em Santos

Tarcísio de Freitas esteve nas comemorações dos 477 anos da cidade nesta quinta-feira (26). Terreno fica na Prainha do Ilhéu, próximo à rotatória ao final da ponte, na Zona Noroeste, em Santos

Arquivo/Prefeitura Municipal de Santos

O início da construção de 574 unidades habitacionais do Conjunto Santos-AB Prainha II, em Santos, no litoral de São Paulo, foi anunciado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quinta-feira (26), durante as comemorações do aniversário de 477 anos da cidade. As casas são destinadas às famílias que foram retiradas de palafitas e locais alagáveis. Tarcísio também participou da cerimônia de entrega de 189 títulos de regularização fundiária.

“Eu entendo que uma cidade tão importante e tão relevante como Santos merecia a nossa presença no dia de hoje, para parabenizar cada um dos moradores de Santos, abraçar cada um, porque Santos significa muito para nós. A gente tinha que fazer esse anúncio, dar ordem de serviço e ordem de início de execução de obras no dia do aniversário da cidade”, declarou o governador.

O terreno localizado à Avenida Jornalista Armando Gomes, na Zona Noroeste, foi doado pela União à prefeitura no início de 2022. Na época, foi divulgado que na área, avaliada em R$ 43 milhões, serão erguidos prédios de quatro andares. Os apartamentos devem ter dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de área de lazer e estacionamento.

Governador Tarcísio de Freitas anuncia obras para construção de 574 conjuntos habitacionais e entrega 189 títulos de propriedade em Santos

Reprodução/TV Tribuna

Além do anúncio das obras, segundo a Prefeitura de Santos, também foram entregues 189 títulos de propriedade do Programa Cidade Legal para moradores da Vila Pelé (Rádio Clube) e do Pantanal de Cima (Morro Santa Maria).

“Essa regularização fundiária é uma das coisas mais importantes que existem. Você está dando título, está dando escritura, está dando propriedade. Quando você faz isso, você dá dignidade, dá segurança jurídica, dá tranquilidade. A pessoa vai pode dizer: ‘esse cantinho é meu’, ela vai poder obter crédito, poder transferir a casa para o seu filho, comercializar, vai poder deixar de herança, coisas que sem a regularização e sem o título ela não poderia fazer”, ressaltou Tarcísio.

Segundo a Prefeitura de Santos, a regularização fundiária e o novo conjunto habitacional são frutos de parceria entre a prefeitura, a Cohab Santista e os governos estadual e federal.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vittorio Ferla