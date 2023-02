Governador devolve cargo para 16 secretários menos de 24 horas após exonerar todo primeiro escalão

Também foram reconduzidos o chefe de gabinete e a secretária particular de Wanderlei Barbosa. Nos demais órgãos e autarquias, a manutenção dos serviços caberá interinamente aos secretários executivos e vice-presidentes. Wanderlei Barbosa é governador do Tocantins

Na manhã desta terça-feira (7) o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) decidiu reconduzir ao cargo 16 secretários de estado. Eles foram exonerados na noite de segunda-feira (6), quando todos os secretários e presidentes de autarquias foram destituídos dos cargos.

A recondução foi publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. Também tiveram os cargos devolvidos o chefe de gabinete e a secretária particular do governador, Marcos Martins Camilo e Rosilene Fortunato de Sousa, respectivamente.

Wanderlei ainda nomeou Miyuki Hyashida, ex-secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para a recém criada Secretaria da Pesca e Aquicultura.

Segundo o governo, as nomeações vão manter a continuidade dos serviços prestados à população e execução de projetos em andamento.

Foram reconduzidos e nomeados os seguintes servidores:

Deocleciano Gomes Filho – para exercer o cargo de Secretário-Chefe da Casa Civil;

Jairo Soares Mariano – para exercer o cargo de Secretário de Estado da Governadoria, da Secretaria Executiva da Governadoria;

Marcos Martins Camilo – para exercer o cargo de Chefe de Gabinete do Governador;

Sergislei Silva de Moura – para exercer o cargo de Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento;

Paulo César Benfica Filho – para exercer o cargo de Secretário de Estado da Administração;

Thiago Lopes Benfica – para exercer o cargo de Secretário de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano;

Jaime Café de Sá – para exercer o cargo de Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária;

Afonso Piva de Santana – para exercer o cargo de Secretário de Estado da Saúde;

Narubia Silva Werreriá – para exercer o cargo de Secretária de Estado dos Povos Originários e Tradicionais;

Berenice de Fátima Barbosa Castro Freitas – para exercer o cargo de Secretária de Estado da Secretaria da Mulher;

Júlio Edstron Secundino Santos – para exercer o cargo de Secretário de Estado da Fazenda;

Fábio Pereira Vaz – para exercer o cargo de Secretário de Estado da Educação;

Márcio Pinheiro Rodrigues – para exercer o cargo de Presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura – AGETO;

Deusiano Pereira de Amorim – para exercer o cargo de Secretário de Estado da Cidadania e Justiça;

Wlademir Costa Mota Oliveira – para exercer o cargo de Secretário de Estado da Segurança Pública;

Kledson de Moura Lima – para exercer o cargo de Procurador-Geral do Estado;

Márcio Anderson Raimundo da Rocha – para exercer o cargo de Secretário de Estado da Comunicação;

Rosilene Fortunato de Sousa – para exercer o cargo de Secretária Particular do Governador;

Miyuki Hyashida – para exercer o cargo de Secretária de Estado da Pesca e Aquicultura.

Nas demais pastas e autarquias que ainda não tiveram os titulares nomeados, a manutenção dos serviços caberá interinamente aos secretários executivos e vice-presidentes de órgãos e autarquias.

Mudanças no governo

Desde o final de dezembro do ano passado, Wanderlei já havia sinalizado que haveria mudanças e uma reforma administrativa para o novo mandato. As ações começariam justamente em fevereiro.

No dia 10 de janeiro, o Governo do Estado publicou uma medida provisória que alterou as denominações de secretarias e criou três pastas: a Secretaria da Mulher, a Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais e a Secretaria da Pesca e Aquicultura.

Para as pastas da Mulher e Povos Originários e Tradicionais, chegou a nomear como secretária a própria irmã, Berenice de Fátima Barbosa Castro Freitas. A ativista indígena Narubia Silva Werreria assumiu a outra secretaria. O anúncio dos nomes foi publicado no dia 17 de janeiro, uma semana após a criação das pastas.

