Governador nomeia três ex-deputados para secretarias e reconduz mais gestores; veja as mudanças

Elenil da Penha assume a Secretaria dos Esportes e Juventude, Marcello Lélis o Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Valderez Castelo Branco vai para a Secretaria Extraordinária de Participações Sociais e Políticas. Governo também nomeou 14 secretários executivos. Mudanças no Palácio Araguaia acontecem desde segunda-feira (6)

Governo do Tocantins/Divulgação

Mais mudanças dentro da reforma administrativa do Governo do Estado foram publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira (9). Entre elas, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) nomeou os ex-deputados Elenil da Penha, para a Secretaria dos Esportes e Juventude, e Marcello Lélis para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Já a ex-deputada estadual Valderez Castelo Branco foi nomeada para a Secretaria Extraordinária de Participações Sociais e Políticas de Governo.

Além dos novos nomes, foram reconduzidos aos cargos para o para o primeiro escalão Carlos Humberto Lima para a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços; Robson Moura Figueiredo para o Instituto de Terras do Tocantins (Itertins); Paulo Lima para a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec); Washington Ayres para o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins). William Gonzaga dos Santos assume do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran).

Entre os novos gestores também estão José Humberto Pereira Muniz Filho, que vai responder pela Controladoria-Geral do Estado e Thomas Jefferson Gonçalves Teixeira ficará à frente da Secretaria de Parcerias e Investimentos.

A reforma do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) começou na segunda-feira (6), com a dispensa, também pelo Diário, de todos os gestores das secretarias e autarquias, mantendo apenas os comandantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Entretanto, menos de 24 horas depois, uma edição extra publicada na terça-feira (7) devolveu os cargos em primeiro escalão para 16 gestores.

LEIA TAMBÉM:

Governador exonera secretários e presidentes de autarquias, mas mantém gestores da PM e Bombeiros

Governador devolve cargo para 16 secretários menos de 24 horas após exonerar todo primeiro escalão

Governador exonera secretários executivos e nomeia gestores interinos para cinco pastas

2º escalão

Na quarta-feira (8), todos os secretários executivos foram exonerados. Nesta quinta-feira (9), o documento oficial trouxe os nomes de 14 novos gestores para o chamado 2º escalão do governo. Confira os nomes:

Sebastião Pereira Neuzin Neto – Casa Civil.

João Leyde de Souza Nascimento – Casa Militar;

Rodrigo de Carvalho Ayres – Secretaria da Administração;

Ismael Nunes da Silva Junior – Secretaria da Comunicação;

Eder Martins Fernandes – Secretaria da Educação;

Donizeth Aparecido Silva – Secretaria da Fazenda;

Marco Antônio da Silva Menezes – Secretaria da Fazenda;

Luciano Lima Costa – Secretaria da Saúde;

Reginaldo de Menezes Brito – Secretaria da Segurança Pública;

Wilson Souza e Silva – Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano;

Karynne Sotero Campos – Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

José Pedro Dias Leite – Secretaria do Planejamento;

Cristiane Aparecida de Souza Freitas – Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais;

Flávio Cabanhas – Secretaria dos Esportes e Juventude.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo