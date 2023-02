Com vários pontos críticos na cidade, há pessoas ilhadas, desaparecidos e pessoas presas embaixo dos escombros. Governador Tarcísio chega a São Sebastião para participar de reunião de crise após temporal causar estragos em São Sebastião.

Reprodução/Redes Sociais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, na tarde deste domingo (19), para dar apoio na operação de crise que o município está fazendo após um temporal causar alagamentos, deslizamento e soterramento na cidade.

Tarcísio chegou por volta das 13h15 ao centro de monitoramento do COI – Centro de Operações Integradas, onde está sendo montada a operação de contingenciamento de crise.

FOTOS dos estragos causados pela chuva no litoral de São Paulo

São Sebastião decreta calamidade pública

Menina de 7 anos morre soterrada por pedra de 2 toneladas em Ubatuba

Além do governador, líderes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o prefeito Felipe Augusto, estão no local.

Temporal provoca mortes e alagamentos no litoral norte de SP

O grupo deve traçar estratégias para conseguir resgatar os moradores da costa sul que estão ilhados e com diversas pessoas presas embaixo dos escombros; além de forma um plano de ação para atender outros pontos críticos da cidade, que foram impactados pelos estragos causados pela chuva.

As equipes enfrentam dificuldades, porque não é possível acessar os bairros da costa sul de carro, barco e nem de helicóptero, segundo o prefeito. Interdições de pista, a ressaca do mar e o tempo fechado, impedem a chegada do resgate. Moradores estão fazendo buscas por desaparecidos por conta própria.

Governador Tarcísio chega a São Sebastião para participar de reunião de crise após temporal causar estragos em São Sebastião.

Reprodução/Redes Sociais

A cidade tem diversos pontos de alagamentos, deslizamentos e desabamentos. Duas casas desabaram por completo no bairro Topolândia e há outras casas em risco. O acesso à cidade também está bloqueado em alguns pontos devido a queda de barreiras. De acordo com a Defesa Civil, foi registrado volume de chuva de 600 milímetros nas últimas 24 horas.

Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

Governador Tarcísio chega a São Sebastião para participar de reunião de crise após temporal causar estragos em São Sebastião.

João Mota/TV Vanguarda

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

pappa2200