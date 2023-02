Governador Tarcísio de Freitas nomeia prudentino Guilherme Piai para comandar o Itesp por um mandato de dois anos

Empresário, de 32 anos de idade, candidatou-se a deputado federal no ano passado pelo Republicanos, mas com o total de 63.190 votos obtidos no pleito ficou como suplente. O prudentino Guilherme Piai Silva Filizzola (Republicanos) foi nomeado nesta terça-feira (31) para o cargo de diretor executivo da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) por um mandato de dois anos

Reprodução/Facebook

O governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) nomeou para ocupar o cargo de diretor executivo da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) o prudentino Guilherme Piai Silva Filizzola.

De acordo com o decreto publicado nesta terça-feira (31) no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Filizzola terá um mandato de dois anos à frente do órgão estadual.

Nascido em Presidente Prudente (SP), Guilherme Piai Silva Filizzola foi candidato a deputado federal nas eleições de 2022 também pelo Republicanos, o mesmo partido de Freitas, mas não conseguiu se eleger.

Ele tem 32 anos de idade e é empresário.

Filizzola já participou também de outras campanhas políticas, mas nunca conseguiu se eleger para nenhum dos cargos que disputou nas urnas.

Em 2008, candidatou-se a vereador de Presidente Prudente pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e ficou como suplente, em 40º lugar, com 793 votos, o equivalente a 0,69% dos votos válidos.

Em 2018, tentou uma vaga de deputado estadual pelo Partido da República (PR) e também ficou como suplente, em 375º lugar, com 7.775 votos, o correspondente a 0,04% dos votos válidos.

Em 2020, disputou o cargo de prefeito de Presidente Prudente pelo Partido Social Liberal (PSL) e ficou em quarto lugar, com 10.283 votos, o equivalente a 9,46% dos votos válidos.

Em 2022, ficou como suplente de deputado federal pelo Republicanos, com 63.190 votos, o equivalente a 0,27% dos votos válidos, em 97º lugar.

Piai comentou em rede social a nomeação para o cargo de diretor executivo do Itesp

Reprodução/Facebook

Em uma rede social, Filizzola fez uma postagem nesta terça-feira (31) comentando a sua nomeação para o cargo de diretor executivo do Itesp.

Ele manifestou “eterno agradecimento” ao “amigo e governador” Tarcísio Gomes de Freitas.

“Um dia sonhei em me tornar um homem público, um sonho que nasceu da vontade de cuidar das pessoas e do mundo em que vivemos, da necessidade de fazer a diferença na sociedade. E hoje se inicia um capítulo dessa história que será fundamentada em diálogo, cuidado e administração responsável, uma atuação voltada a impactar vidas de forma positiva. Por fim, não poderia deixar de agradecer a cada um que me fez chegar até aqui, DEUS, família, amigos, apoiadores, eleitores, todos, absolutamente todos que fazem parte da minha vida”, disse ele.

Vito Califano