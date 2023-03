Governadora Fátima Bezerra repudia ataques criminosos ocorridos no RN: ‘Inaceitáveis’

Fátima está em Brasília e se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Forças de Segurança tentam identificar responsáveis por ataques. Governadora Fátima Bezerra repudia ataques no RN

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, classificou como “inaceitáveis” e “repugnantes” os ataques criminosos ocorridos no estado nesta terça-feira (14). Fátima está em Brasília e se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, para definir as medidas que serão adotadas nas próximas horas.

“Eu quero declarar todo nosso repúdio aos inaceitáveis episódios de violência ocorridos hoje (terça-feira) no nosso estado, e declarar que todo trabalho está sendo feito para que os criminosos sejam presos, julgados e punidos com todo o rigor da lei”, falou em vídeo publicado nas redes sociais.

A governadora afirmou ainda que “o comando de nossas forças de Segurança está atuando desde a madrugada para localizar e prender os responsáveis por esses crimes repugnantes e inaceitáveis”.

“Estamos todos mobilizados, atentos, firmes. Várias prisões já foram realizadas, e todo efetivo das polícias está a postos, a presença ostensiva em todo o estado, e realizando blitz nas estradas”, concluiu.

Fátima cancelou a agenda que teria em Brasília e, após nova reunião com a equipe do Ministério da Justiça, na tarde desta terça-feira, retornará a Natal.

Mais de dez cidades do Rio Grande do Norte sofrem ataques violentos

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) informou – em boletim divulgado às 14h30 – que “as forças de Segurança Pública do Rio Grande do Norte prenderam nove suspeitos desde a madrugada desta terça-feira, além da apreensão de artefatos, armas, munições, veículos e dinheiro”. Destacou ainda que “um suspeito morreu em confronto com policiais”.

As ocorrências começaram na madrugada desta terça-feira (14). Dezenove cidades do estado registraram tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. Cinco pessoas foram presas e uma pessoa morreu em confronto com a polícia.

Entre os alvos estão um fórum de Justiça, duas bases da PM e uma prefeitura e um banco. Também foram atingidos uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas.

Na madrugada, o Fórum de Justiça de Parnamirim, na Grande Natal, foi alvo de dezenas de tiros de arma de fogo. Na cidade, ao menos dois carros da secretaria de obras e um ônibus foram incendiados. O fogo no ônibus atingiu a rede de energia elétrica e provocou a interrupção no fornecimento de energia para 107 casas no bairro Emaús, segundo a companhia que administra o serviço.

Em Natal, houve ataques a duas bases da Polícia Militar na Zona Oeste da cidade. Criminosos atiraram contra os prédios e tentaram atear fogo.

Na segunda maior cidade do estado, Mossoró, no Oeste potiguar, houve ocorrência em um prédio onde a prefeitura abastece os veículos do município. Também houve ataques a dois caminhões da prefeitura, no bairro Parque das Rosas, e a um caminhão de lixo, no bairro Redenção.

Pela manhã, criminosos atearam fogo em um ônibus do transporte público de Parnamirim, um de Natal, e em um ônibus escolar de Macaíba. Os ataques foram os primeiros à luz do dia, após a série de ações criminosas ao longo da madrugada no estado.

Em Macaíba, a ação aconteceu também por volta das 11h no bairro Campo do Santa Cruz. Os criminosos abordaram o ônibus escolar e mandaram o motorista descer. Em seguida, atearam fogo no veículo.

Estacionado ao lado do ônibus, estava um carro de passeio. Os criminosos chegaram a perguntar às pessoas da rua a quem pertencia o veículo e também colocaram fogo nele. O ônibus e o carro ficaram destruídos. Ninguém ficou ferido na ação.

Em Natal, um ônibus do transporte público foi queimado por criminosos na Rua João XXIII, a principal de acesso ao bairro de Mãe Luiza, na Zona Leste da cidade. A ação aconteceu durante o dia desta terça-feira.

Por causa dos ataques, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) suspendeu as aulas em cinco cidades. Em Mossoró, o transporte público e as aulas estão suspensas.

O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, disse que monitora os ataques e avalia a possibilidade de envio de forças federais ao estado.

