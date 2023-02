Governo anuncia ferramenta para saída voluntária do Cadastro Único; veja passo a passo

Mecanismo é voltado a pessoas que de forma incorreta declararam morar sozinhas. Ministro afirma ter indício de que 2,5 milhões recebem Bolsa Família indevidamente. Beneficiário segura cartão do programa Bolsa Família

O governo federal anunciou a criação de uma ferramenta digital que permite a saída voluntária de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), programa do governo que permite o acesso de famílias em situação de vulnerabilidade social a ações como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada.

O mecanismo está disponível para usuários desde a última quarta-feira (15).

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o objetivo dessa ferramenta é garantir a saída “de quem foi induzido a se inscrever de forma incorreta”. E vale somente para os chamados “cadastros unipessoais”, isto é, feito por pessoas que disseram morar sozinhas, mas, na verdade, moram com suas famílias.

Ministro diz ter indícios de que 2,5 milhões recebem benefício de forma indevida

O lançamento da ferramenta, ainda de acordo com o ministério, atende ao acordo assinado no início desta semana com a Defensoria Pública da União, que vinha fazendo uma série de recomendações ao governo para ajustar a concessão de programas sociais.

No último dia 9, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou haver indícios de que 2,5 milhões de famílias recebem o Bolsa Família indevidamente.

Na ocasião, Dias também afirmou ser objeto de investigação a suposta inclusão indevida de famílias no programa em troca de voto.

Perguntas

Veja nesta reportagem respostas para as seguintes perguntas:

Como faço para deixar o Cadastro Único de forma voluntária?

Posso acessar a ferramenta a qualquer momento?

Qual a orientação para pessoas sem acesso à internet?

Eu não sei se me cadastrei de forma incorreta. O governo vai verificar?

A verificação vai até quando?

O governo vai entrar em contato comigo?

Haverá algum tipo de punição?

Há algum benefício que não permite a saída voluntária?

Respostas

Como faço para deixar o Cadastro Único de forma voluntária?

Segundo o governo federal, é preciso:

baixar o aplicativo do Cadastro Único no telefone ou acessar o site pelo computador;

fazer login no aplicativo/site (usando CPF e senha);

no canto superior esquerdo da tela, clicar na seta para a esquerda;

no novo menu, clicar na opção em vermelho “cancele o seu cadastro”;

clicar na opção em azul “cancele o seu cadastro”;

selecionar o quadrado em branco “confirmo que desejo cancelar o Cadastro Único”;

clicar na opção “confirmar”.

Posso acessar a ferramenta a qualquer momento?

Não. O acesso só pode ser feito em dias úteis, das 7h às 21h.

Qual a orientação para pessoas sem acesso à internet?

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, quem não tiver celular ou computador para a acessar a internet precisa procurar a gestão municipal do Cadastro Único.

Eu não sei se me cadastrei de forma incorreta. O governo vai verificar?

Sim. O governo disse ter firmado um acordo com estados e municípios para averiguar quem está incluído no Cadastro Único de maneira indevida.

A verificação vai até quando?

Segundo o ministério, essa averiguação começa em março deste ano e vai até dezembro.

O governo vai entrar em contato comigo se eu me inscrevi de maneira indevida?

De acordo com o ministério, sim. As pessoas serão avisadas por mensagens no extrato do benefício e por SMS.

Haverá algum tipo de punição?

O ministério não informou. Em nota, disse somente: “A partir da exclusão, essas pessoas poderão, sem pressa, buscar os locais de atendimento nas cidades e realizar o cadastramento correto em suas famílias.”

Há algum benefício que não permite a saída voluntária?

Sim. Segundo o governo, não podem efetuar a saída voluntária os beneficiários do BPC ou as pessoas em situação de rua.

