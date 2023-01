governo-bolsonaro-tentou-esconder-gravidade-da-crise-na-terra-yanomami,-diz-mpf

Procuradores se depararam com a Sesai “muito resistente” ao não divulgar a urgência da situação. Os yanomami enfrentam uma crise sanitária e humanitária devido ao avanço da atividade ilegal na região. Quadros graves de desnutrição e óbitos marcam a crise humanitária encontrada nas comunidades indígenas que fazem parte da Reserva Yanomami.

ASSOCIAÇÃO MÉDICOS DA FLORESTA

O governo Federal, durante a gestão de Jair Bolsonaro, tentou esconder a gravidade da crise de saúde entre os indígenas na Terra Indígena Yanomami, disse o Ministério Público Federal em Roraima (MPF-RR) em coletiva realizada nessa terça-feira (24).

No ano passado o órgão se deparou com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) sendo “muito resistente” ao não divulgar a urgência da situação, segundo os procuradores Alisson Marugal e Matheus de Andrade Bueno.

Marugal detalhou que em 2020 o governo Federal já demonstrava indícios de que não tinha interesse em tornar público a situação dos indígenas. Desde 2017, com o avanço do garimpo ilegal na região, o MPF acompanha a situação do território.

Em 2021, o órgão já entendia que seria necessário “discutir fora dos quadros” do Ministério da Saúde e junto com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a sociedade civil, lideranças indígenas, uma “grande solução pra situação de emergência pública” na saúde de Yanomami.

Ele destacou que a Sesai impedia que a imprensa entrasse no território e definiu como “crime” o que os indígenas estão passando desde então. Os yanomami enfrentam uma crise sanitária e humanitária devido ao avanço do garimpo ilegal na região. Só na última semana, mais de mil indígenas em estado grave foram resgatados.

“Encontramos muita resistência na Secretaria de Saúde Indígena para medidas que pudesse dar visibilidade a gravidade do crime […] a Secretaria de Saúde Indígena que naquele momento impedia que os Yanomami levasse a imprensa ao seu território para denunciar a situação de calamidade pública […] Havia uma uma tentativa de ocultar o problema que o Ministério da Saúde sabia que era bastante grave”, disse durante a coletiva.

Na última segunda-feira (23), o órgão atribuiu a crise na sanitária e humanitária na terra indígena à “omissão do estado brasileiro”. Na avaliação, o MPF cita cobranças feitas ao governo federal entre os anos de 2019 a 2022, durante a gestão de Jair Bolsonaro.

O que está acontecendo com o povo Yanomami?

O procurador mencionou ainda as investigações da operação Yoasi, contra fraude na compra de remédios destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y). O esquema gerou um desabastecimento generalizado na TI.

“Isso requeria uma ação mais enérgica no primeiro momento, sobretudo para tirar os gestores que lá estavam que não só deixavam faltar as medicações essenciais nos postos de saúde, mas também não tomavam nenhuma providência para punir a empresa e repor os medicamentos”, disse.

As investigações indicam que os dois coordenadores, à época de suas respectivas gestões, firmaram o contrato com a Balme para o fornecimento de 90 tipos de medicamentos. Mas, a empresa entregou menos de 30% do previsto. O esquema teve a participação dos servidores ligados a eles e do dono da empresa contratada. A estimativa da PF é que esquema de desvio tenha movimentado R$ 600 mil.

Ibama acusado de impedir plano para retirada de garimpeiros

Na mesma coletiva, o MPF acusou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Brasília de impedir a execução de um plano para retirada de garimpeiros da Terra Indígena Yanomami.

A ideia, segundo Marugal, era deixar equipes dentro da Terra Yanomami por seis meses ininterruptos com apoio de embarcações, agentes de fiscalização e logísticas aéreas contra ação dos garimpeiros. Mas, as ações nunca foram colocadas em prática.

“Inclusive, tivemos em conversas com o Ibama para a implantação de um plano mais robusto. Mas, jamais esse plano foi aplicado. Muito pelo contrário, diversas vezes a coordenação do Ibama, o Ibama em Brasília, impediu que houvesse uma logística adequada para fazer essas operações”.

O plano foi feito pelo Ibama em Roraima no ano passado, em resposta às operações de combate ao garimpo, e enviado a Brasília, onde foi barrado.

Crise Yanomami

Maior reserva indígena do país, a Terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. São relatos e imagens que expõem indígenas extremamente desnutridos e com malária.

Somente em 2022, 99 crianças indígenas morreram no território, segundo o governo federal. Nos últimos quatro anos, foram 570 mortes de crianças pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome.

Para buscar solução à crise sanitária Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública. Lula também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a reserva, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro da reserva um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

