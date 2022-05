Il governo canadese ha escogitato una nuova soluzione diabolica per risolvere l’inflazione, i senzatetto, la criminalità alle stelle e la carenza di cibo: l’eutanasia per i poveri. Il regime di Trudeau afferma che ora si offre di pagare l’eutanasia per le persone che sono “troppo povere per continuare a vivere con dignità”. Ciò significa che…

L’articolo Governo candese paga l’eutanasia per i poveri che non possono vivere dignitosamente proviene da Grandeinganno.