Governo cria comissões para organização de concursos com 650 vagas para soldados e oficiais da PM

Os nomes estão no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (27). Concurso foi autorizado no dia 19 de janeiro pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos)

Jackeline Teixeira/TV Anhanguera

Depois que o Governo do Estado autorizou a realização de concurso público para a Polícia Militar (PM), a corporação criou comissões que devem dar andamento nas providências necessárias para os certames. Os nomes estão no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (27).

Segundo as portarias 01 e 02 de 2023, as comissões vão organizar os certames para provimento de 600 vagas no curso de formação de praças e 50 para oficiais.

Na comissão para a seleção de praças, estão à frente da organização o coronel Marizon Mendes Marques (presidente), o tenente coronel Ricardo Apolinário de Carvalho, o major Ricardo Thadeu Dias de Macêdo; o major Frank Cynatra Sousa Melo e o major Benício da Costa Neves.

Para praças, estão na comissão: coronel Cláudio Thomaz Coelho de Souza (presidente); tenente coronel Ricardo Borges Ferrão; tenente coronel Lorena Alfonso Cavalcante Fernandes; major Marlene Alves Borges Machado e capitão Jarmenson Diênys Oliveira da Costa.

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) autorizou a realização dos concursos para o quadro geral da PM durante a cerimônia de formatura de 958 novos soldados, que ocorreu no dia 19 de janeiro.

Na época, o governador disse que a medida irá complementar o policiamento nos 139 municípios.

