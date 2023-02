Governo cria mais três unidades da Polícia Militar em Palmas e no interior do Tocantins

Batalhões e Companhias Independentes irão operar na capital, em Goiatins e em Palmeirópolis. No mês passado, o governo já havia instituído seis unidades administrativas. Governo cria novas unidades da PM no Tocantins

Divulgação/PM TO

O governo do Tocantins criou mais três unidades da Polícia Militar em Palmas e nas cidades de Goiatins e Palmeirópolis. O decreto com as informações foi publicado no Diário Oficial do Tocantins desta segunda (6).

Segundo o documento, foram instituídas as seguintes Unidades Policiais Militares:

13º Batalhão de Polícia Militar – com sede administrativa no Distrito de Taquaruçu, município de Palmas;

8ª Companhia Independente de Polícia Militar – com sede administrativa no município de Palmeirópolis;

9ª Companhia Independente de Polícia Millitar – com sede administrativa no município de Goiatins-TO.

O texto informa que os comandantes das unidades devem elaborar normas gerais de ações e o próprio regimento interno para que sejam submetidos à aprovação.

LEIA MAIS:

Governo anuncia criação de novas unidades da Polícia Militar em cidades do interior do Tocantins

Governo cria comissões para organização de concursos com 650 vagas para soldados e oficiais da PM

No Diário Oficial também constam informações sobre a responsabilidade das unidades. Trata-se da transferência de obrigações.

Do 6º BPM para o 13º BPM;

Do 4º BPM para a 8ª CIPM;

2º BPM para a 9ª CIPM.

Em janeiro, o governo criou três batalhões em Arraias, Dianópolis, Taguatinga, além de mais três Companhias Independentes em Luzimangues, Xambioá e Alvorada para reforçar o policiamento na região.

Ainda neste ano, o novo concurso da PM deve ser lançado para anteder a demanda do estado. Estão previstas 600 vagas para o Curso de Formação de Praças dos Quadros da Polícia. Uma comissão especial já foi designada para organizar o certame.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata