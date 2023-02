governo-de-ro-abre-vagas-para-cargos-comissionados-na-seas

Duas vagas são para contratação imediata. Inscrições podem ser feitas até às 13h30 de segunda-feira (6). Palácio Governo de Rondônia; CPA Porto Velho; Palácio Rio Madeira; Sede governo Rondônia

Divulgação

O Governo de Rondônia abriu um processo seletivo para contratação imediata e formação de cadastro reserva na Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). As vagas são para o cargo de assessor VII, simbologia CDS-07.

VEJA TAMBÉM: gabaritos das provas do concurso da Seas são divulgados

As inscrições podem ser feitas até às 13h30 de segunda-feira (6), por meio do preenchimento de formulário eletrônico (clique aqui). Abaixo, veja a descrição das vagas disponíveis.

Vagas de contratação imediata:

Uma vaga na Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan), que segundo o edital requer formação em direito, administração, serviço social ou nutrição;

Uma vaga na Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos (CODH), que requer formação em direito, administração, serviço social, psicologia ou letras.

As vagas para cadastro reserva são para atuação na Coordenadoria Estadual da Política de Assistência Social (CAS), Coordenadoria Estadual de Desenvolvimento Social (CODS), Coordenadoria da Casa do Ancião São Vicente de Paula e Gerência da Casa dos Conselhos. ‘

De acordo com o Governo, “a formação exigida para a CAS, a CODS e a Casa do Ancião são direito, administração, serviço social ou psicologia, enquanto para a Casa dos Conselhos pode ser em qualquer curso de nível superior”.

De acordo com a administração estadual, em todos os casos, o candidato deve comprovar a formação com a apresentação de diploma ou certidão de conclusão e colação de grau fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Salário e jornada de trabalho

Segundo o edital, a remuneração mensal será de R$ 4.678,86, incluindo o vencimento, representação do cargo em comissão e auxílios alimentação, saúde e transporte.

Além disso, o edital também explica que o profissional selecionado irá trabalhar das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.

valipomponi