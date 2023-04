Governo de RR alerta para ações de monitoramento da difteria após surto da doença na Venezuela

Atualmente, três casos suspeitos estão sob investigação em Roraima e um quarto caso foi descartado. A difteria é uma doença transmissível que pode ser confundida com uma dor de garganta. Vacina contra difteria

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) alertou municípios de Roraima sobre a necessidade de reforçar ações de monitoramento contra a difteria. O alerta desta sexta-feira (31) ocorre após um possível surto da doença na Venezuela, segundo a pasta.

Os primeiros relatos relacionados à doença chegaram ao conhecimento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde no dia 13 de março. Na ocasião, foi relatada a confirmação de três casos no município de Sifontes, no estado de Bolívar.

A difteria é uma doença transmissível – por meio da bactéria Corynebacterium diphtheriae – que pode ser confundida com uma dor de garganta, mas quando não tratada, pode levar à morte. Os sintomas incluem dor de garganta, gânglios inchados no pescoço, palidez, fraqueza e febre não muito elevada.

A bactéria causadora da difteria costuma se alojar em amígdalas, faringe, laringe, fossas nasais e, ocasionalmente, em outras partes do corpo, como pele e mucosas. A pessoa infectada apresenta placas de cor branca acinzentada – que, dependendo do tamanho e de onde estão localizadas, podem provocar dor de garganta.

Nos casos mais graves, podem surgir inchaços no pescoço e gânglios linfáticos, com aspecto de pescoço taurino.

Atualmente, três casos suspeitos estão sob investigação em Roraima e um quarto caso foi descartado. As notificações foram feitas no período de 21 a 29 de março.

Casos

A primeira notificação foi de um paciente do sexo masculino, da comunidade indígena Ericó, na Terra Indígena Yanomami. Ele foi removido para a Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami em Boa Vista no dia 17 de fevereiro.

Ele manifestou os primeiros sintomas (fraqueza e garganta inflamada com formação de placas de pus) em dezembro de 2022. Ele havia recebido o reforço da vacina dT (Difteria e Tétano) no dia 21 de maio de 2015.

No último dia 21 deste mês, ele foi atendido no Hospital Geral de Roraima (HGR), ocasião em que foram constatadas lesões extensas no palato duro e mole, pseudomembranas, com piora do quadro há três dias, e linfonodos palpáveis em região cervical (edema ganglionar).

Os exames gerais do paciente indicaram somente quadro de anemia e inflamatório. Mesmo o caso sendo descartado para a doença, houve a realização da coleta de amostra e envio para laboratório de referência.

Já o segundo caso era de uma menina, de 3 anos, de Bolívar. Ela passou por atendimento pelo Médicos sem Fronteiras na última terça-feira (28). Ela estava com febre, dificuldade de deglutir alimentos e mal estar geral, hiperemia de orofaringe com placas aderentes em pilares amigdalianos (poupando palato e base da língua).

Ela foi transferida para o Hospital da Criança Santo Antônio, onde foi solicitado acompanhamento médico e coleta de amostra para análise laboratorial.

O terceiro é paciente do sexo masculino, pai da criança relatada no caso acima. Ele foi avaliado por equipe médica de Pacaraima, sendo observada inflamação de amigdalas, com placas associadas, odinofagia, mas sem febre. A coleta de amostra para análise laboratorial foi realizada na quarta-feira (29).

No quarto caso, a paciente é do Amajari e foi comunicado no dia 29. Ela começou a manifestar os primeiros sintomas no dia 26. Além disso, ela informou que a paciente foi para Fortaleza (CE) e retornou.

Ela está regular com as doses de vacinas dT, sendo a última dose aplicada no dia 20 de julho de 2022. Ela segue em isolamento domiciliar, sendo acompanhada pela equipe de saúde do município.

Orientação para os municípios

Com os casos suspeitos, a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde recomendou aos municípios que adotem o rastreio de casos da doença. As ações são:

Aumentar a sensibilidade para identificar casos suspeitos;

Notificação/Investigação Imediata dos casos suspeitos;

Manejo clínico adequado dos casos suspeitos;

Busca ativa seletiva de vacinação na área de residência, trabalho, escola, creche do caso suspeito;

Busca ativa de outros casos suspeitos na área de residência, escola, creche e trabalho;

Investigação dos comunicantes (coleta de material biológico, verificar situação vacinal e vacinar, se necessário, e realizar a quimioprofilaxia);

Alerta aos estabelecimentos de saúde público e privados para levantamento de situação vacinal contra difteria dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no atendimento à população, para a atualização da carteira de vacina

