Governo de RR confirma ter seis crianças Yanomami em abrigos infantis

Executivo estadual nega que indígenas estejam para adoção, como denunciou o Conselho Indígena de Roraima no início desta semana. Justiça do estado afirmou que duas crianças da etnia estão em processo de adoção. Criança yanomami de 4 anos internada em hospital de Boa Vista para tratar desnutrição

O governo de Roraima confirmou que abriga atualmente seis crianças Yanomami em meio à emergência de saúde decretada pelo governo federal. De acordo com o governo de Antonio Denarium (PP), nenhuma delas está em processo de adoção.

Em nota ao g1, a secretaria estadual de comunicação afirmou que as seis crianças estão no abrigo infantil do estado “com idades de 6 anos, 7 anos, 12 anos, 1 ano e 3 meses, 1 ano e um bebê de 6 meses. Sendo que quatro delas estão definitivamente e duas chegaram recentemente. E nenhuma para adoção”, afirma o posicionamento.

A terra indígena Yanomami está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro para combater desnutrição e doenças, como malária e pneumonia. O governo Lula (PT) acusa que a gestão anterior, d Jair Bolsonaro (PL), não prestou atendimento médico aos indígenas.

Nesta semana, o Conselho Indígena de Roraima (CIR) enviou denúncia a órgãos municipais, estaduais e federais cobrando informações e ações sobre casos de crianças Yanomami que são retiradas dos pais e encaminhadas para adoção. O caso foi revelado no blog do Octavio Guedes.

O CIR afirma que crianças desacompanhadas de pais ou responsáveis vão para a capital Boa Vista receber atendimento médico em meio à emergência de saúde e os pais estariam sendo “destituídos do poder familiar”.

O documento foi enviado para Funai, Ministério Público, Vara da Infância, secretarias de Saúde e do Trabalho de Roraima, ao Conselho Tutelar do estado, a um hospital e abrigos infantis.

O governo de Roraima confirma ter recebido a denúncia do CIR. Em posicionamento, diz que é seguido um protocolo junto às crianças e adolescentes que dão estrada nas unidades de acolhimento e que tanto o Conselho Tutelar quanto a Vara da Infância, do Tribunal de Justiça, são informados para acompanhar os casos.

“Quando se trata de abandono, maus tratos e vulnerabilidade, diante dessa situação, o Conselho Tutelar juntamente com a Justiça, após análise do caso, é expedido uma guia de acolhimento Institucional para dar entrada nas Unidades de Acolhimento com a devida determinação Judicial”, diz a nota.

Segundo o governo de RR, há cinco casos ao longo de 2022 em que mães indígenas pariram no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth e se recusam a ficar com o recém-nascido. Duas delas são indígenas Yanomami.

Nestes casos, afirma o posicionamento do governo Denarium, o recém-nascido “fica sob os cuidados do Serviço Social da unidade que faz o encaminhamento de relatório ao Conselho Tutelar de Boa Vista e 1ª Vara da Infância e da Juventude, para que sejam adotadas as medidas de institucionalização da criança junto ao Abrigo Infantil”.

Ao g1, a Justiça de Roraima identificou que duas crianças Yanomami estão em processo de adoção, quando questionado sobre a denúncia do Conselho. Ainda será apurado se o processo de adoção se deu segundo os trâmites legais ou não.

Além destas duas crianças com procedimento de adoção aberto, o Tribunal de Justiça afirmou que cinco crianças Yanomami estão em acolhimento em instituições do estado.

A Coordenadoria da Infância e Juventude do TJ informou que vai levantar os dados dos sete casos para encaminhar as informações ao conselho indígena.

Investigações

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há 22 suspeitas de omissões do governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no combate à tragédia Yanomami.

O Supremo Tribunal Federal apura se o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistências oferecidas à etnia indígena. O ministro Luís Roberto Barroso determinou que autoridades sejam investigadas por suspeita de crime de genocídio.

Quando deputado federal, em 1993, Bolsonaro propôs o fim da demarcação de terras aos Yanomami porque, dentre outros motivos elencados por ele, aquela região era rica em “madeiras nobres e metais raros”.

Vito Califano