Governo de RR propõe criar abrigo para atender povo Yanomami em meio à crise humanitária

Antonio Denarium enviou ofício ao presidente Lula se dispondo ajudar com espaço que “obedecerá aos hábitos e costumes da etnia, sem que haja nenhum prejuízo à cultura secular dos Yanomami”. Abrigo funcionaria em espaço do governo que funciona próximo à Casai

O governador de Roraima, Antonio Denarium, enviou um ofício ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propondo a criação de um abrigo estadual para anteder os indígenas Yanomami frente à crise humanitária. O documento foi enviado nessa quinta-feira (3) ao Palácio do Planalto.

Denarium colocou o governo à disposição para implantar o abrigo nos próximos 30 dias em Boa Vista. Ele propôs que o espaço seja gerido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y).

“O abrigo estadual obedecerá aos hábitos e costumes da etnia, sem que haja nenhum prejuízo à cultura secular dos Yanomami e funcionará durante o período de vigência do decreto de emergência da saúde Yanomami, com instalações que estão localizadas ao lado da CASAI, melhorando assim a qualidade dos indígenas acolhidos pela instituição”, sugeriu o governo em trecho do documento.

A ideia do governo é que o Dsei-Y desenvolva no abrigo atividades e atendimentos em conjunto com as secretarias de Saúde (Sesau) e do Trabalho e Bem-Estar Social (Setrabes), responsável pela assistência social no estado.

O espaço para o abrigo seria uma propriedade do governo que fica na região do Monte Cristo, a cerca de 200 metros da Casa de Saúde Yanomami, onde os indígenas são atendidos atualmente e onde foi instalado o Hospital de Campanha.

O local tem 500 metros quadrados que funcionariam como administração, enfermaria e coleta de exames, para “dinamizar o atendimento nas unidades estaduais de saúde com adoção do protocolo de alta hospitalar para que os pacientes indígenas possam retornar o mais rápido possível para as suas comunidades.”

O ofício a Lula, Denarium mudou o posicionamento pró-garimpo e disse que ele e o governo são contra o garimpo ilegal em terras indígenas ou qualquer prática ilícita no território nacional.

“Sirvo-me do presente, ainda, para reafirmar que este Poder Executivo, assim como minha pessoa, é terminantemente contrário ao garimpo ilegal em terras indígenas. Alinhados aos ditames constitucionais, somos contrários à prática de qualquer atividade ilícita em solo nacional”, frisou, indicando a mudança em relação ao garimpo, cuja prática foi defendida e apoiada por ele durante a gestão de Jair Bolsonaro, a quem Denarium era aliado.

Denarium também apresentou a ideia do abrigo pessoalmente em reunião com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o senador Hiran Gonçalves (PP).

Fala polêmica

A proposta do governador em criar o abrigo ocorreu três dias após ele afirmar que os indígenas Yanomami precisavam “se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”. A fala, dita em uma entrevista, virou alvo de investigação civil no Ministério Público Federal (MPF).

O órgão também pediu que Denarium seja investigado por racismo pela Procuradoria-Geral da República.

“As declarações do Governador Antonio Denarium literalmente no sentido de que os indígenas devem “se aculturar” e que “não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”, além de ofender a imagem coletiva dos Yanomami, rotulando-os como “bichos”, expressa opinião depreciativa que implica, ao que parece, a conclusão de que os povos indígenas não podem viver seu modo de vida tradicional (“não podem mais ficar no meio da mata”)”, cita trecho do pedido do MPF.

O MPF entendeu que as falas do governador foram”potencialmente discriminatórias contra o povo indígena Yanomami, menosprezando sua cultura e seu modo de vida tradicional.”

O governador, no entanto, afirmou em nota que “em momento algum o governador fez qualquer citação discriminatória em relação ao povo Yanomami e o desejo pela melhoria da vida das pessoas e o desejo de qualquer pessoa que valoriza a dignidade de indígenas ou não”.

Crise humanitária Yanomami

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A presença do garimpo, principalmente nos últimos quatro anos, na gestão de Jair Bolsonaro, provocou a disseminação de doenças, levando a um cenário de crise humanitária.

Por isso, a região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e inicialmente por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

O Ministério da Saúde afirma que a gestão de Bolsonaro (PL) não cumpriu solicitações para atender os indígenas doentes nas comunidades e estima que 570 crianças morreram de causas evitáveis nos últimos quatro anos.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há 22 suspeitas de omissões do governo anterior no combate à tragédia Yanomami.

O Supremo Tribunal Federal apura se o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistências oferecidas ao povo Yanomami. O ministro Luís Roberto Barroso determinou que autoridades sejam investigadas por suspeita de crime de genocídio.

Quando foi deputado federal, em 1993, Bolsonaro propôs o fim da demarcação de terras para os Yanomami porque, dentre outros motivos elencados por ele, aquela região era rica em “madeiras nobres e metais raros”.

