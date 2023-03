Os terrenos ficam no bairro Baleia Verde e, juntos, medem 39,3 mil metros quadrados. A ideia da gestão estadual é regularizar a área e usar para construir moradias para desabrigados da tragédia. Governo de São Paulo desapropria mais duas áreas para moradia para vítimas da chuva em São Sebastião

O Governo de São Paulo publicou nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial, decretos para desapropriar mais duas áreas em São Sebastião, no Litoral Norte, para construção de moradias populares às vítimas do temporal devastador que causou 64 mortes na cidade e deixou mais de mil pessoas desabrigadas.

Os dois terrenos ficam no bairro Baleia Verde e, juntos, medem 39,3 mil metros quadrados. A ideia da gestão estadual é regularizar a área transformando o terreno em Zona de Interesse Social.

Antes, o Estado já havia desapropriado um terreno de 10 mil metros quadrados na Vila Sahy, local mais afetado na tragédia, para construção de moradias populares para os desabrigados pelas fortes chuvas.

Além desses três terrenos, a prefeitura disponibilizou áreas na Topolândia, Maresias e Barequeçaba.

A previsão do governo estadual é que as obras sejam concluídas em um prazo de 180 dias. A meta é fazer mais de 900 imóveis, entre casas e prédios de até quatro andares.

Governo de São Paulo desapropria mais duas áreas para moradia para vítimas da chuva em São Sebastião

Desabrigados

O temporal devastador deixou mais de mil desabrigados no município. 923 foram acolhidos em pousadas e hotéis da Costa Sul e 152 na região central.

As famílias ficarão hospedadas na rede hoteleira por cerca de um mês. Depois desse período, elas devem ficar provisoriamente em 300 unidades habitacionais do Condomínio Quaresmeira, em Bertioga, que serão serão disponibilizadas por um período inicial de oito meses.

Antes disso, a maior parte dos moradores que perdeu suas casas foi recebida em abrigos montados em escolas, ONGs ou em casas de amigos e parentes.

Governo de São Paulo desapropria mais duas áreas para moradia para vítimas da chuva em São Sebastião

Vittorio Ferla