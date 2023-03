Governo de SE anuncia projeto de construção de nova ponte ligando Aracaju à Barra dos Coqueiros

Ponte Construtor João Alves vem enfrentando problemas. O anúncio dos projetos foi feito durante a apresentação de um conjunto de ações estratégicas para desenvolvimento econômico e social do estado. Governo de SE anuncia construção de pontes

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, anunciou, nesta quinta-feira (30), projetos de construção de duas pontes no estado. Uma delas é a segunda ponte ligando Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros. Já a outra ligará a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio, na capital.

O anúncio foi feito durante a apresentação de um conjunto de ações estratégicas para desenvolvimento econômico e social do estado.

Ponte Aracaju-Barra

De acordo com o governo, a ponte Aracaju-Barra deve ser criada para desafogar o trânsito atual nas duas cidades nos horários de pico. “Hoje, existe um intenso avanço imobiliário na região e exige esse investimento”.

Além dos problemas corriqueiros no trânsito, atualmente uma obra vem congestionando ainda mais a ponte e gerado reclamações diárias de quem utiliza a via.

Um estudo sobre a construção deve ser feito no prazo de 120 dias.

Ponte Tancredo Neves-Coroa do Meio

A construção da ponte possibilitará um novo acesso aos bairros Atalaia, Coroa do Meio e Zona de Expansão de Aracaju. Segundo o governo, também facilitará a chegada à principal zona hoteleira do estado.

O projeto já está pronto e ainda neste semestre haverá licitação. O investimento tem valor estimado de R$280 milhões.

