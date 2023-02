governo-de-sergipe-inicia-pagamento-dos-servidores-nesta-sexta-feira

Para os aniversariantes de fevereiro, o governo informou que também vai creditar os 50% do 13º salário.

Natalia Filippin/g1/Arquivo

O governo de Sergipe informou que vai iniciar o pagamento da folha salarial do mês de fevereiro de 2023 nesta sexta-feira (24), quando serão pagos os servidores inativos e pensionistas.

Na segunda-feira (27), recebem os servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), suas fundações e também os servidores ativos da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

A folha será concluída na terça-feira (28), com o pagamento das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações.

Para os aniversariantes de fevereiro, o governo informou que também vai creditar os 50% do 13º salário.

Ufficio Stampa