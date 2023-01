Governo de SP assina convênio inédito para o turismo ecológico em comunidades do Vale do Ribeira

Iniciativa visa o desenvolvimento socioeconômico de 140 famílias do Parque Estadual Ilha do Cardoso, em Cananéia. Elas poderão administrar a área de uso público. Governo de SP assina convênio para operação de turismo comunitário no Parque Estadual Ilha do Cardoso, em Cananéia, no Vale do Ribeira

Um convênio inédito para operação de turismo ecológico na região do Vale do Ribeira foi assinado, nesta sexta-feira (27), entre a Fundação Florestal, órgão vinculado ao Governo do Estado de São Paulo, e a Associação de Moradores do Itacuruçá e Pereirinha (AMOIP). De acordo com o governo estadual, a ação é inédita e deve capacitar 140 famílias locais, além de gerar renda para a comunidade.

Os moradores vão poder administrar uma a área de uso público, no Parque Estadual Ilha do Cardoso, em Cananeia, durante cinco anos, período que a medida será válida. Durante estes anos, as famílias capacitadas devem administrar pontos de hospedagem, trilhas, refeitórios, centro de visitantes e outros espaços, além de promover o ecoturismo.

O Parque Estadual Ilha do Cardoso, localizado no Vale do Ribeira, é uma unidade de conservação, que segundo o Estado, recebe cerca de 35 mil visitantes por ano. Dividido em dois núcleos, Marujá e Perequê, possui área de 13.600 hectares. A ilha conta com lanchonete, auditório, alojamento, pousada, centro de artesanato e placas para energia fotovoltaica [quando a luz solar se converte em eletricidade].

Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de SP, Natália Resende (foto), visitou a região pela primeira vez durante a assinatura do convênio

Em nota, a secretaria estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística afirmou que essa é uma parceria importante para diversificar a oferta de serviços, melhorar a experiência dos visitantes e incentivar o desenvolvimento da região, mantendo a conservação da biodiversidade e o respeito aos direitos das comunidades tradicionais.

A Fundação Florestal pontuou que o turismo protagonizado pela comunidade promove uma experiência intercultural, qualidade de vida e a valorização da história e da cultura dos moradores.

Responsabilidades

A secretaria explicou que será responsabilidade da AMOIP gerenciar e operar as atividades de apoio ao uso público, destacando a cultura tradicional, realizar manutenções rotineiras, ações de limpeza e gerenciamento dos resíduos sólidos.

A associação deverá também disponibilizar vagas de hospedagem para integrantes da rede pública de ensino, reduzir valores de estadia para pesquisadores, promover roteiros pedagógicos, além de apoiar eventos técnico-científicos sediados no parque.

Já a Fundação Florestal entregará as estruturas em condições de receber os visitantes, além de disponibilizar o site de venda on-line e organizar cursos de capacitação e aprimoramento.

