Governo de SP publica decreto para desapropriar área perto da Vila Sahy para construção de moradia popular

Terreno de 10 mil metros quadrados, que é de propriedade privada, foi declarado como de Interesse Social em publicação no Diário Oficial deste sábado (25). Gestão estadual afirma que área está vazia, é distante da encosta, e aprovada para implantação de empreendimento habitacional. Máquina trabalha para tirar escombros na Vila Sahy, em São Sebastião (SP)

Giaccomo Voccio/g1

O governo do estado de São Paulo publicou neste sábado (25), no Diário Oficial, um decreto para desapropriar um terreno privado de 10 mil metros quadrados em Lindeiro, ao lado da Vila Sahy, em São Sebastião.

A região foi uma das mais afetadas pelo temporal do final de semana passado, que deixou ao menos 54 mortos.

A ideia da gestão estadual é regularizar a área transformando o terreno em Zona de Interesse Social.

Governo de SP desapropria terrenos para construir casas para quem mora em área de risco

No local, serão construídas moradias populares para parte dos desabrigados pelas fortes chuvas. O governo não informou o prazo para concluir a desapropriação nem quando as casas deverão ser entregues.

Segundo o governo, o terreno está vazio e não faz parte da área atingida pelo temporal. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação disse que estudos realizados na área apontaram a viabilidade de implantação de empreendimento habitacional.

“Cabe ressaltar que o referido terreno está fora da área com inclinação. Informamos ainda que o Crea-SP o IPT foram acionados pelo secretário Marcelo Branco para acompanhar os trabalhos para a implantação com toda segurança.”

Vila do Sahy

Localizada às margens da Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, entre os bairros de Juquehy e Praia da Baleia, no município de São Sebastião, a Vila Sahy é uma comunidade formada por cerca de 650 imóveis e mais de 500 famílias, em uma ocupação que se iniciou em 1987.

No Projeto de Regularização Fundiária Sustentável, elaborado pela prefeitura de São Sebastião em 2014, consta um mapeamento do Instituto Geológico (IG), realizado ainda em 1996 no qual a Vila Sahy já era apontada como dentro de um perímetro de risco muito alto, risco alto e risco médio para escorregamentos (deslizamentos de terra) e inundações.

Na época, o IG constatou “risco muito alto” e “risco alto” para escorregamento de encosta em duas ruas da comunidade e recomendou a remoção preventiva dos moradores ou “obras de contenção de médio porte associadas às obras de drenagem”.

Maresias e Topolândia

Além desse terreno, a Prefeitura de São Sebastião cederá outras duas áreas, de cerca de 19 mil m², em Maresias e Topolândia, para a construção de mais moradias populares para os atingidos na Vila do Sahy.

Parte dos moradores serão levados para essas regiões. Governo e prefeitura, entretanto, não esclarecem como isso será feito.

A prefeitura já tinha anunciado planos de habitação popular para essas áreas em 2019, mas a proposta não foi adiante. Os terrenos foram desapropriados à época.

Questionada, a gestão municipal alega que as moradias deixaram de ser construídas nos últimos anos “por impasse burocráticos”.

“Precisamos encontrar áreas seguras para construção de habitação social”, diz Tarcísio

Em entrevista à GloboNews, Tarcísio afirmou que a ideia é criar o que chamou de “pulmão habitacional”: primeiro, desabrigados e desalojados pela tragédia serão transferidos a casas modulares, as Vilas de Passagem, e, assim que houver residências definitivas, essas famílias serão transferidas para elas, abrindo espaço para que novas pessoas possam ir às Vilas de Passagem, e assim por diante.

Uma maneira, segundo o governador, de “ganhar fôlego” e “dar perspectiva” às famílias.

“Nossa ideia é construir uma experiência que concilie construção de habitação de interesse social em área segura com desmobilização dessas casas existentes e recuperação ambiental. Se der certo, a gente vai poder escalar essa experiência para outras regiões”, afirmou Tarcísio.

O compromisso do governo é que os projetos sejam definidos e saiam do papel o mais rapidamente possível. Outro enorme desafio será traçar um diagnóstico detalhado dos morros e áreas de risco para estabelecer quantas famílias terão de ser removidas.

O secretário da Habitação também está pedindo apoio à Prefeitura de São Sebastião para encontrar empresários dispostos a doar terrenos ou emprestar áreas que possam temporariamente ser adaptadas para receber famílias em situação de risco. A infraestrutura seria cedida pelo governo estadual.

