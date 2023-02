Governo divulga listas com mais de 1,4 mil donos de veículos que receberam multas ou autos de infração no TO

Proprietários têm até o mês que vem para pagar valores com desconto de até 20% e apresentar recurso. Governo divulga lista de proprietários de veículos que receberam multas em todo o estado

Otávio Frabetti

O Governo do Tocantins divulgou várias listas, contendo mais de 1,4 mil placas de veículo, que receberam multas de trânsito e autos de infração nos últimos meses. Os editais de notificação foram publicados no Diário Oficial desta quinta-feira (23).

Para conferir as listas, basta acessar o Diário Oficial do Estado, a partir da página 26. Acesse aqui.

Segundo o documento, o objetivo é avisar aos donos de veículos sobre a imposição de penalidade de multa. Em alguns casos, os proprietários têm até o dia 20 de março para efetuar o pagamento com desconto de 20% e apresentar o recurso. Em outros casos, esse prazo vai até o dia 22 e 27 de março.

O governo também publicou editais dando ciência de autos de infração aplicados no estado. Neste caso, os proprietários têm até 30 dias para apresentar recurso.

Os órgãos que aplicaram as multas ou infrações foram o Detran e a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto).

