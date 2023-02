Governo divulgará reajuste médio de 40% nas bolsas de pesquisa

Valores não sofrem alteração desde 2013. Aumento será diferente em cada modalidade de pesquisa (mestrado, doutorado e pós-doutorado). Sede da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em Brasília

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Após 10 anos de congelamento, as bolsas de pós-graduação no Brasil devem receber um reajuste de cerca de 40%, segundo informação divulgada pelo jornal “O Estado de São Paulo” e confirmada pelo g1.

Os novos valores, ainda em discussão, serão comunicados pelo governo Lula (PT) em evento nesta quinta-feira (16), no Palácio do Planalto.

De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão de pesquisa do Ministério da Educação (MEC), a porcentagem de aumento dos benefícios vai ser diferente em cada modalidade de bolsa (mestrado, doutorado e pós-doutorado).

Desde 2013, os valores pagos mensalmente pela Capes e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) são:

Mestrado: R$ 1.500,00

Doutorado: R$ 2.200,00

Pós-Doutorado: R$ 4.100,00

O reajuste das bolsas, reivindicado nos últimos anos pelos pesquisadores, era um compromisso firmado pelo grupo de transição do governo.

Procurados pelo g1, o MEC e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) não haviam se pronunciado oficialmente sobre os reajustes, até a última atualização desta reportagem.

Consequências de bolsas defasadas

Vinícius Soares, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), defende que o reajuste deveria ser de 75%, para compensar a defasagem dos valores atuais. “Diante da impossibilidade [desse aumento], queremos que o governo apresente esse reajuste [de 40%] como um plano de curto prazo”, diz.

Ele cita três consequências de salários baixos para os pesquisadores:

bolsistas em vulnerabilidade social;

migração de cientistas para outras áreas do mercado de trabalho;

falta de mecanismos para atrair novos talentos às carreiras científicas.

Atrasos no pagamento em dezembro

Em dezembro de 2022, o bloqueio de verbas do MEC forçou a Capes a suspender o pagamento dos bolsistas.

Após intensa pressão dos pesquisadores e pressão do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo Bolsonaro voltou atrás, liberou R$ 210 milhões da entidade e possibilitou o depósito dos salários dos pesquisadores. Relembre aqui.

Vito Califano