Governo do Estado libera R$ 5 milhões para o Hospital de Esperança de Presidente Prudente

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, a verba destinada não resolverá todos os problemas, mas representa um passo importante para a saúde do município. Governo do Estado libera R$ 5 milhões para o Hospital de Esperança (HE) de Presidente Prudente (SP)

Betto Lopes/TV Fronteira

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleuses Paiva, anunciou nesta segunda-feira (27) a liberação de R$ 5 milhões para o Hospital de Esperança (HE), referência no tratamento de pacientes com câncer, em Presidente Prudente (SP).

O dinheiro será disponibilizado através de um convênio que envolverá o Estado, a prefeitura e a Santa Casa de Misericórdia.

“Através de um acordo político, o prefeito vai estar repassando essa verba para o Hospital do Câncer e, aí, uma dificuldade que temos sob o ponto de vista jurídico, é o Hospital do Câncer ser de alta complexidade, e nós precisamos repassar para um hospital de média, e nós achamos uma saída jurídica, que é via Santa Casa, que é uma grande parceira, uma grande aliada do Hospital do Câncer, e nós entendemos que, com isso, a gente presta o serviço. Nós conseguimos superar todos os obstáculos que nós tínhamos para a liberação dessa verba”, informou o secretário no Gabinete do Paço Municipal.

VEJA TAMBÉM:

Com 30 pacientes à espera nas UPAs, Ciop reivindica ao Estado abertura de mais vagas hospitalares na região de Presidente Prudente

Governo do Estado libera R$ 5 milhões para o Hospital de Esperança (HE) de Presidente Prudente (SP)

Murilo Zara/TV Fronteira

Ainda de acordo com o secretário estadual de Saúde, a verba de R$ 5 milhões destinada ao antigo Hospital do Câncer não resolverá todos os problemas, mas representa um passo importante para a saúde do município.

“Inverti toda a minha agenda para estar aqui, hoje, para assumir um compromisso que eu tinha feito com todos vocês […], já superando todos os processos burocráticos, que é a destinação de R$ 5 milhões, que eu acredito que não resolva todos os problemas, mas nós já demos um passo importante para a Santa Casa e um passo importante para o Hospital do Câncer”, ressaltou Eleuses Paiva.

O secretário ainda informou que, nas próximas semanas, enviará uma equipe técnica para fazer uma avaliação do Hospital de Esperança e entender de que forma “podemos caminhar e como podemos resolver definitivamente o problema”. Segundo ele, não adianta apenas destinar os recursos pontualmente.

“Nós temos que arranjar uma maneira para que a gente consiga resolver o problema de uma forma perene e eu espero que a gente consiga”, concluiu.

Durante a visita, Eleuses Paiva ainda tratou sobre a importância de conscientizar a população sobre a dengue e a Covid-19, além da vacinação contra a poliomielite e o sarampo, reforçando a necessidade de uma campanha que combata as fakes news. Salientou, ainda, que desenvolverá ações durante a “Semana da Mulher” para chamar atenção da sociedade a importância da prevenção do câncer em mulheres.

Governo do Estado libera R$ 5 milhões para o Hospital de Esperança (HE) de Presidente Prudente (SP)

Murilo Zara/TV Fronteira

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo