Governo do RS prevê início da vacinação contra a Covid com dose bivalente na próxima semana

Estado deve receber primeira remessa de imunizantes nesta quinta-feira (9). Até o dia 1º de março, mais de um milhão de doses serão recebidas, segundo Secretaria Estadual da Saúde.

O governo do Rio Grande do Sul prevê iniciar a imunização de pessoas com a vacina bivalente contra a Covid-19 na próxima semana, com foco nas pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência. A informação foi confirmada ao g1 pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

O primeiro lote do imunizante deve ser recebido nesta quinta-feira (9) com 32,4 mil doses. O horário da chegada ainda não foi confirmado.

A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

A SES informou ainda que, de acordo com o Ministério da Saúde, novos lotes estão programados para os dias 11 (226,8 mil doses), 18 de fevereiro (324 mil doses) e 1º de março (672.774 doses).

Ao todo, mais de 1,2 milhões de doses devem chegar ao estado até o início do próximo mês.

