Governo do RS propõe reajuste de 9,45% sobre piso de professores

O governo do Rio Grande do Sul apresentou, nesta terça-feira (14), uma proposta de 9,45% de reajuste do piso dos professores. Com isso, o salário base de 40 horas semanais sairia de R$ 4.038,52 para R$ 4.420,55.

A proposta busca alcançar o valor do piso nacional, estabelecido pelo Ministério da Educação em janeiro. Na ocasião, o estado já havia sinalizado para a possibilidade de garantir o reajuste.

O governo ainda não informou quando irá concretizar o reajuste, cuja proposta ainda deve ser enviada para a Asssembleia Legislativa. O governador Eduardo Leite (PSDB) afirma que o estado pode sustentar as despesas, estimadas em R$ 430 milhões, com a compensação das perdas de arrecadação após a redução do ICMS em 2022.

“Vamos abrir uma mesa de negociação. Temos um limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos impõe, que a gente não pode encaminhar alterações no plano de carreira no período em que a gente esteja limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal no gasto com pessoal. Mas a gente pode começar a discutir, tentar discutir caminhos”, diz.

O CPERS Sindicato, que representa os professores, mantém o pedido de 14,95%. A entidade também afirma que a proposta do governo deixa de fora os funcionários da educação e os aposentados sem paridade.

“Que faça esse esforço pra ver se nenhum professor que está no plano de carreira fique sem nenhum reajuste”, diz Helenir Schürer, presidente do CPERS.

O governo também afirmou que será realizado um concurso público para contratação de professores, com lançamento de edital previsto inicialmente para a primeira quinzena de março.

“Aqui acho que a gente avançou satisfatóriamente, porque o governador nos disse na mesa teremos um concurso público, que agora em março deve sair edital, mas ele já projeta outro consurso publico isso é extremamente positivo, porque a categoria está aguardando isso”, afirma Helenir.

