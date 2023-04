Governo do TO nomeia ex-deputado para ocupar cargo no 1º escalão e exonera mais de 300 comissionados

Issam Saado vai exercer o cargo de presidente da Junta Comercial do Tocantins (Jucentins). Diário Oficial também trouxe exoneração de mais de 300 servidores públicos. Governo do Tocantins nomeia membro do 1º escalão e exonera comissionados

Governo do Tocantins/Divulgação

O governo do Tocantins nomeou o ex-deputado estadual Issam Saado para ocupar o cargo de presidente da Junta Comercial do Tocantins (Jucetins). O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (31).

O vive-presidente da pasta será Juarez Rigol da Silva. O ato com a nomeação dele também foi publicado.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O diário também trouxe exonerações. Mais de 300 servidores públicos que ocupam diversos cargos em comissão deixarão o Executivo.

Os exonerados atuavam nas seguintes pastas: Secretaria da Educação, Controladoria-Geral do Estado, Agência Tocantinense de Saneamento, Ruraltins, Secretaria de Seguraça Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Casa Militar, Secretaria de Comunicação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Cidadania e Justiça, Itertins, Agência de Mineração, Agência Tocantinense de Regulação, Jucentins, Agência de Defesa Agropecuária, Secretaria da Cultura, Agência de Tecnologia da Informação, Secretaria da Governadoria, Secretaria da Administração, Agência Tocantinense de Saneamento, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria do Turismo, Secretaria dos Esportes, Detran, Naturatins e Igeprev.

As nomeações e exonerações fazem parte da reforma administrativa anunciada pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

A dança das cadeiras começou no dia 6 de fevereiro, com a dispensa de todos os gestores das secretarias e autarquias, mantendo apenas os comandantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Depois disso, o governador devolveu os cargos para a maioria deles e vem preenchendo outras pastas com novos gestores.

LEIA MAIS:

Governador exonera secretários executivos e nomeia gestores interinos para cinco pastas

Governador nomeia novos membros do primeiro escalão e divide Secretaria da Cultura e Turismo

Governador nomeia novo secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social

Governador nomeia três ex-deputados para secretarias e reconduz mais gestores; veja as mudanças

Governo renomeia 19 dos 46 diretores exonerados das Secretarias da Saúde e Educação

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi