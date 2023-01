Governo do Tocantins decreta luto e determina força-tarefa para ajudar vítimas e famílias de 12 mortos em acidente na TO-280

Entre os mortos três são da mesma família. Van que bateu em caminhão é da Secretaria de Saúde de Almas e retornava com moradores que estavam em Palmas para exames médicos. Acidente que deixou 12 mortos em Tocantins tem duas versões

O governador do Tocantins Wanderlei Barbosa (Republicanos) decretou luto oficial de três dias pelos 12 mortos no acidente entre uma van e um caminhão na TO-280 na noite desta quarta-feira (25). Também foi montada uma força-farefa com vários órgãos estaduas para dar assistência aos feridos e familiares. Veja imagens do acidente.

A batida aconteceu quando eles retornavam de atendimento médico e exames em Palmas. De acordo com a prefeitura de Almas, a van que bateu de frente com um caminhão pertence à Secretaria de Saúde do município. O motorista do caminhão foi localizado e levado para delegacia de Natividade para prestar esclarecimentos.

Acidente na TO-280 próximo a Natividade

Entre as vítimas estão quatro homens, sete mulheres e um bebê que morreram no local da batida. Dois homens foram levados com vida para hospitais de Natividade e Porto Nacional com fraturas. Veja quem são as vítimas do acidente:

Deliana Rodrigues dos Santos, 29 anos

Lucilene Ferreira Folha, 55 anos

Jailma Ramalho Costa, 20 anos

Antonia Fernandes Crisostomo, 58 anos

Emilena Pinto de Oliveira, 37 anos

Marcilene Aparecida de Andrade, 56 anos

Jordana Guedes Dias, 21 anos

Rute Guedes Dias, bebê de 4 meses

Luciano Antônio de Almeida, 53 anos

Joaquim Pereira Valadares, 65 anos

Wesler Ferreira Folha, 31 anos

João Batista de Oliveira, 68 anos

Marcilene de Andrade, Luciano de Almeida, Jailma Ramalho, Jordana Guedes e a filha Rute Guedes, de 4 meses, morreram em acidente

Os corpos foram levados para o IML de Natividade, onde vão ser identificados e liberados para as famílias.

Dois sobreviventes da van foram levados para hospitais. Eles são Aristides Curcino do dos Santos, 68 anos, e Suel Martins de Oliveira, de 36 anos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, um deles precisou de avaliação neurológica e por isso foi transferido para o Hospital Geral de Palmas.

Força-tarefa

Em nota, o governador do Tocantins informou que enviou equipes dos Bombeiros, da PM, da Polícia Civil e das secretarias de Saúde e Assistência Social para prestar socorro às vítimas e apoiar os familiares. “Neste momento de dor e consternação me enluto com a população de Almas e do Tocantins, em especial àqueles que perderam os seus familiares e amigos.”

A Secretaria de Segurança Pública informou que a Delegacia Regional de Almas está reforçada com duas equipes para a identificação das vítimas. O helicóptero da SSP também está na região para atender as vítimas da tragédia.

Já a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social comunicou que serão repassados aos municípios das famílias impactadas pela tragédia recursos extraordinários do cofinanciamento estadual dos Benefícios Eventuais. Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (Loas) e oferecidos para os cidadãos e as famílias que não têm condições de arcar com o enfrentamento de situações de dificuldades.

O acidente

Testemunhas disseram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van que estava na faixa contrária. Segundo o major Anísio Vaz, subcomandante do Batalhão Rodoviário Estadual, há duas versões das causas do acidente. “A primeira versão seria de que o veículo da frente teria sinalizado pra que ele ultrapassasse, apesar de ser uma região de proibição de ultrapassagem. E a outra versão seria de que ele teria frenado bruscamente para não colidir com o veículo da frente, invadindo a pista contrária e vindo a colidir com a van.”

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a PM, um casal estava no caminhão. Eles foram levados para o hospital com ferimentos leves e liberados após atendimento. Um advogado do motorista informou que ele deve se apresentar à polícia assim que possível pra prestar esclarecimentos.

Os bombeiros informaram também que na van havia uma grande quantidade álcool etílico que estava sendo transportado para o hospital de Almas. Por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado.

Servidores de prefeitura entre mortos

Prefeito de Almas chora ao falar sobre os 12 moradores que morreram em acidente na TO-280

Em entrevista ao Bom Dia Tocantins desta quinta-feira (26), o prefeito de Almas, Waguinho, lamentou as mortes e se emocionou ao dizer que há servidores públicos da cidade entre os mortos. “Eu peço ao público, quem pega as rodovias, muito cuidado. Foi um acidente de uma imprudência, matou 12 pessoas, tudo do nosso município. O Tocantins está chorando, são pessoas amigas, pessoas que precisavam do poder público para estar indo e retornando para o seu município. Aí no retorno acontece uma tragédia dessa. Por que? Por imprudência de alguém, de um caminhoneiro que invadiu a pista contrária e bateu de frente”.

A Prefeitura de Almas informou que deslocou equipes para o local do acidente e para o Instituto Médico Legal (IML) de Natividade, para acompanharem a liberação dos corpos. O prefeito disse também que está oferecendo todo suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas e aos pacientes que estão hospitalizados.

Local do acidente entre van e caminhão que matou 12 pessoas

Acidente entre caminhão e van deixou 12 mortos no Tocantins

Bombeiros retiraram 12 corpos das ferragens em acidente na TO-280

