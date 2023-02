Governo encontra garimpo ilegal a menos de 15km de comunidade indígena isolada em terra Yanomami

Ponto de mineração ilegal foi descoberto durante sobrevoo nesta sexta-feira (10). Garimpo ameaça indígenas isolados em área Yanomami

Leo Otero/Ministério dos Povos indígenas

A força-tarefa do governo federal encontrou uma área de garimpo ilegal a menos de 15 quilômetros de distância de uma comunidade indígena isolada em terra indígena Yanomami, em Roraima.

A descoberta aconteceu durante um sobrevoo de agentes da ação coordenada entre o Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, Funai, Ibama, Força Nacional e Polícia Federal, nesta sexta-feira (10).

A comunidade indígena do povo Moxihatëtëa já era conhecida e monitorada pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) há 12 anos.

Operação contra garimpo ilegal na Terra Yanomami destrói equipamentos

O sobrevoo aconteceu durante a operação Libertação da Polícia Federal para combater o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, deflagrada nesta sexta.

A operação tem como objetivo proteger a população Yanomami por meio da interrupção do garimpo ilegal.

De acordo com a Polícia Federal, para impedir a prática criminosa, os agentes devem trabalhar em duas frentes: a inutilização da infraestrutura que sustenta o crime e a busca por provas.

Entre os alvos da operação está Vanda Garcia de Almeida, irmã do governador de Roraíma, Antonio Denarium (PP), e o sobrinho dele, Fabrício de Souza Almeida.

A suspeita da PF é de que havia um esquema de lavagem de dinheiro era de oriundo da extração ilegal de ouro da Terra Indígena Yanomami.

Além da irmã e do sobrinho, outros parentes do governador estão entre os alvos das buscas da PF.

A atividade ilegal causou uma crise humanitária sem precedentes no território. São mais de 30 mil Yanomami na área que deveria, por lei, ser preservada. No entanto, a região tem sofrido com o avanço do garimpo ilegal, que cresceu 54% em 2022.

Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos enfrentam casos severos de desnutrição e malária.

A estimativa é que pelo menos 20 mil garimpeiros estejam na Terra Indígena Yanomami.

Na quarta-feira (8), em outra operação, de repreensão ao garimpo ilegal na Terra Yanomami, a força-tarefa do governo federal destruiu um avião, um trator de esteira e estruturas usadas pelos garimpeiros no apoio logístico da atividade.

A ação apreendeu ainda três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. As embarcações transportavam cerca de uma tonelada de alimentos, freezers, geradores e antenas de internet. Todo o material apreendido foi encaminhado à base da força-tarefa no local.

