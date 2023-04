Governo entrega tratores e caminhões para sete municípios investirem em agricultura, em Roraima

Tratores foram entregues aos municípios de Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caroebe, Iracema, Rorainópolis e São Luiz do Anauá. Tratores são compostos por carretas agrícolas, grades aradoras e niveladoras

O governo, por meio da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação de Roraima, entregou nessa sexta-feira (31) 21 tratores e 33 caminhões para os municípios de Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caroebe, Iracema, Rorainópolis e São Luiz. A ideia é incentivar a agricultura familiar e indígena nessas regiões.

O tratores são compostos por carretas agrícolas, grades aradoras e niveladoras.

A aquisição dos novos veículos de carga e implementos agrícolas totalizam quase R$ 22 milhões de investimentos oriundos de convênios firmados entre o governo do Estado, o Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, e emenda parlamentar do senador Chico Rodrigues.

“Estamos assegurando a continuidade do desenvolvimento sustentável em nossa região, fomentando ações que beneficiam os pequenos produtores com trabalho e renda, garantindo o melhor plantio, a melhor colheita, bem como o escoamento e comercialização dos produtos agrícolas originários de nosso Estado”, declarou o governador Antonio Denarium (PP).

Para o secretário Márcio Grangeiro, os maquinários agrícolas adquiridos devem favorecer todas as unidades das agriculturas familiar e indígena.

“Tão logo, estes equipamentos e veículos atuarão junto a todos os pequenos produtores, também contando com o auxílio técnico do Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural) para suprir as demandas locais. Estes investimentos viabilizados pelo Governo do Estado ainda comportam a aquisição de novas casas de farinhas móveis e demais implementos que já estão em processo de licitação”, concluiu o titular da Seadi.

Emendas para aquisição dos veículos foi do senador Chico Rodrigues

