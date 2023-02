Governo estuda auxílio de renda para garimpeiros na Terra Yanomami

Ideia foi discutida pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Defesa, José Múcio, e o governador de Roraima. Objetivo é evitar novas invasões no território, que passa por uma grave crise humanitária. Dezenas de garimpeiros se aglomeram na pista do Jeremias, uma das vias mais usadas pelos invasores na Terra Yanomami

O governo de Roraima estuda junto ao governo federal formas de viabilizar alternativas de renda para os garimpeiros ilegais que estão na Terra Indígena Yanomami. O objetivo é, após a retirada deles, evitar novas invasões no território e tentar desmobilizar possíveis reações hostis durante a operação de desintrusão dos invasores do maior território indígena do Brasil.

A ideia foi discutida em reunião na noite dessa segunda-feira (6) pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Defesa, José Múcio, e o governador de Roraima, Antonio Denarium.

Segundo as informações obtidas pela GloboNews, as autoridades discutiram as ações assistenciais porque precisam viabilizar uma maneira dos garimpeiros se sustentarem. Sem a assistência, eles retornariam para a terra indígena em alguns meses.

A reunião ocorreu após Denarium pedir ao governo federal que auxilie os garimpeiros ilegais a saírem da Terra Yanomami. O pedido aconteceu em meio à grave crise humanitária no território causada pelos invasores e após dezenas de garimpeiros começarem a fugir pela mata e por rios.

A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros estejam ilegalmente na Terra Indígena Yanomami. A ação ilícita deles causou uma crise humanitária sem precedentes no território. São pouco mais de 30 mil Yanomami na área que deveria, por lei, ser preservada. No entanto, tem sofrido com o avanço do garimpo ilegal, que só em 2022 cresceu 54%.

A região enfrenta uma das piores crises sanitárias da história em três décadas de demarcação. Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos enfrentam casos severos de desnutrição e malária.

A invasão do garimpo predatório, além de impactar no aumento de doenças no território, causa violência, conflitos armados e devasta o meio ambiente – com o aumento do desmatamento, poluição de rios devido ao uso do mercúrio, e prejuízos para a caça e a pesca, impactando nos recursos naturais essenciais à sobrevivência dos indígenas na floresta.

Com a água e os peixes contaminados, os indígenas também não tem alimento para comer, já que vivem de pesca e caça. Com isso, desde o início da situação de emergência declarada pelo Ministério da Saúde, os indígenas tem recebido cestas básicas.

Em janeiro deste ano, o presidente Lula esteve em Roraima para acompanhar a crise sanitária dos Yanomami. Na ocasião, ele prometeu pôr fim ao garimpo ilegal na Terra Yanomami. Ele classificou a situação dos indígenas doentes como desumana.

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e inicialmente por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

As ações de desintrusão – expulsão dos garimpeiros do território, devem ser coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que no último dia 30 publicou a criação de um grupo de trabalho para elaborar, em 60 dias, medidas de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas.

Com o início das ações de repressão contra a atividade ilegal, como o controle do espaço aéreo, garimpeiros tentam deixar a região.

FAB libera voos privados para saída de garimpeiros da Terra Yanomami; medida vale por uma semana

Vídeos que circulam nas redes sociais desde a última quinta-feira (31) mostram homens e mulheres em grupos deixando a região em barcos ou em caminhadas pela floresta. Eles também têm tentando sair da região em voos clandestinos, mas não estão encontrado pessoas dispostas a buscá-los no território.

