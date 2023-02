Governo fechará espaço aéreo sobre Terra Indígena Yanomami a partir de 6 de abril

Data foi definida em reunião entre os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro. Objetivo da medida é forçar saída de garimpeiros que insistem em ficar na região. Pista de pouso usada por garimpeiros dentro do território Yanomami

Os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmaram nesta quinta-feira (23) que o espaço aéreo sobre a Terra Indígena Yanomami, em Roraima, será fechado a partir do próximo dia 6 de abril.

O objetivo da medida é forçar a saída de garimpeiros que insistem em ficar na região. A data foi definida em reunião entre Dino e Múcio em Brasília.

Um mês de crise na Terra Yanomami

Indígenas Yanomami atravessam uma grave crise sanitária, com dezenas de casos de malária e desnutrição grave. O avanço do garimpo ilegal na área é apontado como uma das causas do problema.

Segundo Flávio Dino, apesar da permanência de garimpeiros, houve uma redução “significativa” de crimes na região.

Ele afirmou também que a Polícia Federal vai intensificar ações para prender e identificar garimpeiros ilegais. O ministro da Justiça não deu detalhes sobre o número de pessoas que já foram presas na Terra Indígena Yanomami.

De acordo com os ministros, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve fazer um censo na localidade para levantar dados sobre as pessoas que moram na região.

