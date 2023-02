Governo Federal anuncia R$ 35 mi para prevenção de enchentes na Via Expressa em Araraquara

Recursos foram anunciados pelo ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), em vista à cidade nesta segunda-feira (6), juntamente com o ministro da Integração Nacional, Waldez Goés (PDT). Ministro das Cidades, Jader Filho, assina protocolo de intenção para obras na Via Expressa

O ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), anunciou a destinação de R$ 35 milhões para obras de recuperação da tubulação do Córrego da Servidão, que corre sob a Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa), em Araraquara (SP) como medida de prevenção para enchentes.

O anúncio foi feito durante vista do ministro à cidade nesta segunda-feira (6), juntamente com o ministro da Integração Nacional, Waldez Goés (PDT), para a assinatura da Ordem de Serviço (OS) de obras de recuperação das áreas afetadas pelas chuvas de dezembro (veja mais abaixo) .

A obra na Via Expressa será realizada em um trecho de um quilômetro, com a construção de uma nova galeria, pontos de inspeção, interligações em cruzamentos, execução de reservatório de amortecimento e evasão, e pavimentação.

“Para que não venha ocorrer problemas mais graves, o prefeito nos procurou. Não é um assunto alarmante, mas, se a gente não agir preventivamente, no futuro, podemos vir a ter problemas”, disse o ministro das Cidades.

Alagamento na Via Expressa, em Araraquara (foto de arquivo)

A liberação dos recursos, porém, ainda não tem data definida e depende da apresentação do projeto de engenharia.

“O mais importante é a garantia dos recursos. Araraquara não teria como enfrentar essa obra vultosa com recursos próprios”, afirmou o prefeito Edinho Silva (PT).

Obras emergenciais

A visita dos ministros a Araraquara – a terceira em um mês – marcou a assinatura da ordem de serviço para recuperação e reconstrução dos pontos afetados pelas chuvas que ocorreram no final de dezembro, quando foram registrados 160 milímetros em apenas seis horas.

A chuva causou estragos em vários pontos da cidade e seis pessoas de uma mesma família morreram quando o carro em que estavam caiu em uma cratera que foi aberta na Avenida 36 e foi arrastado pela água do Ribeirão das Cruzes.

Estrada rural de Araraquara, na área rural ARA 333, é interditada após desabamento de terra em ponte

A ordem de serviço é referente a R$ 4,7 milhões disponibilizados pelo governo federal. A verba será utilizada na construção de duas pontes – uma na Avenida Armando Sales de Oliveira, que dá acesso ao bairro Vale do Sol, e outra na Rua Nove de Julho – na recuperação de passagens na estrada rural ARA 333 e na Avenida Doutor Giuseppe Aufiero, e na limpeza do leito dos córregos da cidade.

Na última terça-feira (31), o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), assinou a ordem de serviço R$ 5,5 milhõesde para o início das obras da Av. 36 e da Avenida Francisco Martins Caldeira Filho, no Parque São Paulo.

Cratera ‘engoliu’ carro em Araraquara (SP) e deixou cinco mortos

