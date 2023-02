Governo Federal autoriza repasse de R$ 3,8 milhões a 15 cidades do RS atingidas pela estiagem

Além disso, 19 municípios do estado obtiveram reconhecimento federal de situação de emergência pelo mesmo desastre. Estiagem deixa centenas de municípios do Rio Grande do Sul em situação de emergência

Reprodução/JN

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) autorizou o repasse de mais de R$ 3,8 milhões a 15 cidades do Rio Grande do Sul atingidas pela estiagem. As portarias com a liberação dos recursos foram publicadas na edição de quinta-feira (16) do Diário Oficial da União (DOU).

Receberão recursos os seguintes municípios:

Fontoura Xavier – R$ 225 mil

Vista Gaúcha – R$ 180 mil

Passa Sete – R$ 292,7 mil

São Francisco de Assis – 256,9 mil

Erechim – R$ 297,9 mil

Candiota – R$ 316,4 mil

São José das Missões – R$ 85 mil

Roque Gonzales – R$ 462,1 mil

Jóia – R$ 542,2 mil

Brochier – R$ 29,9 mil

Pedras Altas – R$ 199,6 mil

Santo Augusto – R$ 467,7 mil

Benjamin Constant do Sul – R$ 107,8 mil

Palmeira das Missões – R$ 224,8 mil

Arroio Grande – R$ 153,6 mil

O dinheiro deve ser usado para a compra de cestas básicas, combustível para caminhões-pipa e reservatórios de água.

Lavoura afetada pela estiagem no RS

Reprodução/RBS TV

Também na quinta, 19 cidades do RS obtiveram o reconhecimento federal de situação de emergência devido à estiagem. Isso quer dizer que elas estão aptas a receber recursos. Estão na lista:

Alpestre

Anta Gorda

Campina das Missões

Cândido Godói

Capão do Leão

Entre Rios do Sul

Giruá

Guabiju

Harmonia

Humaitá

Ibarama

Itaara

Marques de Souza

Novo Xingu

Pinhal Grande

Porto Alegre

Porto Lucena

São José do Herval

São Luiz Gonzaga

Ao todo, 169 municípios do estado estão com reconhecimento federal de situação de emergência vigente por conta da estiagem.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi