Governo Federal libera R$ 234 milhões para obras de duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas

Trecho deveria ter sido entregue em 2014. Também foram liberados recursos para obras da mesma rodovia em Tapes, São Lourenço do Sul e sobre o Rio Camaquã. O Governo Federal anunciou nesta terça-feira (14) a liberação de R$ 234 milhões para as obras de duplicação da BR-116, entre Guaíba , na Região Metropolitana de Porto Alegre, e Pelotas, na Região Sul do estado.

O valor deve ser usado para retomar os trabalhos em trechos que estavam parados e também para dar continuidade ao que já está em andamento.

Dos 211 km entre Guaíba e Pelotas, 136 km já estão prontos e liberados, o que representa 64% do trecho. As obras já duram mais de 10 anos e deveriam ter ficado prontas em 2014.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ainda são necessários mais R$ 266 milhões para concluir os trabalhos até o fim do ano que vem.

Entre as obras previstas, também estão a construção de viadutos em Tapes e em São Lourenço do Sul e uma ponte sobre o Rio Camaquã, entre os municípios de Cristal e Camaquã.

O único trecho que não vai receber investimentos é o chamado lote 3, em Sentinela do Sul, obra que o Governo Federal estuda repassar para uma nova concessão.

Rodovia BR-116 liga Guaíba a Pelotas

Reprodução/RBS TV

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vito Califano